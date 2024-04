BBB 24: A caminho da Grande Final, Deniziane perde voo para Rio de Janeiro

'Vou chegar em cima da hora', declarou a ex-sister; mais cedo, Deniziane compartilhou a mudança no visual para a final do Big Brother Brasil

Eita! No dia da grande final do BBB 24, nesta terça-feira, 16, Deniziane perdeu o voo para o Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a ex-sister contou que pegou um engarrafamento e acabou perdendo a sua passagem. A mineira afirmou que já está tudo sob controle e conseguiu remarcar e chegará "em cima da hora" para assistir a Final do reality.

"A bonita não perdeu o voo não, né? Gente, cheguei correndo por causa de três minutos. Peguei um trânsito, não consegui chegar. Mas já consegui remarcar meu voo, vou chegar em cima da hora. Em cima da hora, mas pelo menos deu tudo certo", contou a ex-sister.

Ela ainda contou que se atrasou porque estava "gravando conteúdos" e o aeroporto fica distante da sua casa. "Vou partir daqui 14h45, só que tem conexão por isso eu vou demorar tanto para chegar no Rio".

Mais cedo, ela também mostrou os preparativos para agrande noite e estreou seu novo visual nas redes sociais. Agora, Anny está com os fios em tons de castanho, sendo que, antes, usava o cabelo preto. “Boa tarde para quem acordou iluminada!”, declarou.

Ela vai se reunir com os ex-BBBs da temporada para assistir à grande final. Os ex-participantes vão ficar em uma arquibancada no jardim da casa do Big Brother durante o programa ao vivo.

Deniziane falou sobre crise de ansiedade

Deniziane, nona eliminada do Big Brother Brasil 24, usou suas redes sociais para esclarecer os motivos por trás de sua crise de ansiedade. A fisioterapeuta, que se envolveu com Matteus dentro da casa, publicou um story negando que tenha algum envolvimento com o fato do primeiro beijo do gaúcho e Isabelle."A minha crise de ansiedade ela aconteceu há dias atrás e não ontem por um fato específico", começou.

Em seguida, a ex-sister condenou as notícias que tem saído, atribuindo sua crise à formação do casal dentro do reality e disse que é uma grande irresponsabilidade. Anny também falou sobre o ódio que vem recebendo desde que deixou o programa, no meio de fevereiro. Segundo ela, esses ataques é o motivo principal de sua crise.