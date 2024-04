BBB 24: Anny esclarece motivos de crise de ansiedade: "Desproporcional"

Deniziane desabafou e falou sobre os motivos de ter tido crise de ansiedade há alguns dias

Deniziane, nona eliminada do Big Brother Brasil 24, usou suas redes sociais para esclarecer os motivos por trás de sua crise de ansiedade.

A fisioterapeuta, que se envolveu com Matteus dentro da casa, publicou um story negando que tenha algum envolvimento com o fato do primeiro beijo do gaúcho e Isabelle. "A minha crise de ansiedade ela aconteceu há dias atrás e não ontem por um fato específico", começou.

Em seguida, a ex-sister condenou as notícias que tem saído, atribuindo sua crise à formação do casal dentro do reality e disse que é uma grande irresponsabilidade.

Anny também falou sobre o ódio que vem recebendo desde que deixou o programa, no meio de fevereiro. Segundo ela, esses ataques é o motivo principal de sua crise.

"Há dois meses eu venho recebendo um hate desproporcional e eu nunca me pronunciei sobre o assunto. E a minha crise de ansiedade está relacionada exatamente a esse hate desproporcional e não por um fato específico que aconteceu ontem", reforçou pedindo respeito.