Ex-BBB Deniziane aparece com novo visual horas antes da final do BBB 24

Antes de voltar à casa do BBB 24 para acompanhar a grande final, Deniziane, a Anny, vai ao salão de beleza e surge com o cabelo mais claro

A ex-BBB Deniziane renovou o seu visual para acompanhar a grande final do BBB 24, da Globo, na noite desta terça-feira, 16. Ela foi ao salão de beleza para mudar a cor do cabelo e mostrou um vídeo de antes e depois nas redes sociais.

Agora, Anny está com os fios em tons de castanho, sendo que, antes, usava o cabelo preto. “Boa tarde para quem acordou iluminada!”, declarou.

Ela vai se reunir com os ex-BBBs da temporada para assistir à grande final. Os ex-participantes vão ficar em uma arquibancada no jardim da casa do Big Brother durante o programa ao vivo.

View this post on Instagram A post shared by Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)

Deniziane falou sobre crise de ansiedade

Deniziane, nona eliminada do Big Brother Brasil 24, usou suas redes sociais para esclarecer os motivos por trás de sua crise de ansiedade. A fisioterapeuta, que se envolveu com Matteus dentro da casa, publicou um story negando que tenha algum envolvimento com o fato do primeiro beijo do gaúcho e Isabelle. "A minha crise de ansiedade ela aconteceu há dias atrás e não ontem por um fato específico", começou.

Em seguida, a ex-sister condenou as notícias que tem saído, atribuindo sua crise à formação do casal dentro do reality e disse que é uma grande irresponsabilidade.

Anny também falou sobre o ódio que vem recebendo desde que deixou o programa, no meio de fevereiro. Segundo ela, esses ataques é o motivo principal de sua crise.

"Há dois meses eu venho recebendo um hate desproporcional e eu nunca me pronunciei sobre o assunto. E a minha crise de ansiedade está relacionada exatamente a esse hate desproporcional e não por um fato específico que aconteceu ontem", reforçou pedindo respeito.