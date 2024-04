Deniziane desabafa sobre crises de ansiedade após BBB 24: ‘Piores dias pra mim’

Enquanto Matteus e Isabelle flertam em festa, Deniziane abre o coração e revela estar sofrendo com crises de ansiedade após BBB 24

Na noite da última quarta-feira, 10, Deniziane usou as redes sociais para compartilhar um desabafo com seus seguidores. A ex-participante do Big Brother Brasil 24 contou que tem enfrentado crises de ansiedade desde que deixou o programa. Anny ainda abriu o coração e revelou que seus problemas emocionais se intensificaram ainda mais nos últimos dias.

Através dos stories do Instagram, Deniziane trouxe o assunto à tona ao revelar que recebeu um buquê de flores de seus fãs. No entanto, ela ficou apreensiva quando o entregador demorou para encontrar o bilhete assinado pelos admiradores e com medo de que pudesse ser algum golpe ou situação de risco como um assalto.

Aproveitando o relato, a ex-sister também revelou que está enfrentando problemas de ansiedade e compartilhou que nunca havia enfrentado esse tipo de questão antes de participar do programa: “Eu estava falando aqui para Gabi, que ontem foi um dos piores dias pra mim, fiquei com muita crise de ansiedade”, desabafou.

“Eu nunca tinha tido isso antes de entrar no programa e é algo incontrolável. Agora eu entendo quando as pessoas falam o que é ansiedade, nunca tinha tido. Depois que eu entrei no programa, esse pós, que vocês já sabem, me causou isso. Mas já estou em tratamento”, a mais nova influenciadora digital atribuiu o problema ao pós-reality.

Deniziane desabafa sobre crises de ansiedade após BBB 24 - Reprodução/Instagram

Na sequência, Deniziane também agradeceu o carinho dos seguidores, que subiram a tag ‘Te amamos Anny’ na rede social X, o antigo Twitter. Isso porque durante a última festa no programa, Matteus finalmente cedeu ao desejo e protagonizou diversos beijos com Isabelle, com quem tem flertado desde que terminou o namoro com a ex-sister.

Rapaz que beijo foi esse da Isabelle e Matheus isso aí que é química, matemática, física, Biologia, sociologia

Te amamos anny 😆 #BBB24pic.twitter.com/DyXEjOnZyj — AmandaDervilly (@ADervilly) April 11, 2024

Apesar de não revelar se as crises de ansiedade tem relação com os recentes acontecimentos no reality show, Anny agradeceu o apoio dos admiradores na tag: “Sem condições o quanto vocês são perfeitos comigo”, ela escreveu. Para quem não acompanhou, o estudante de engenharia e a professora protagonizaram alguns momentos quentes na casa recentemente.

No entanto, ele já viveu um romance com outra participante do reality show, Deniziane. Embora tenham terminado antes de sua saída do programa, a fisioterapeuta demonstrou interesse em retomar o namoro fora da casa. Mas o gaúcho não parece ter as mesmas intenções e embarcou outro romance com a manauara na reta final do programa.

O que Deniziane tem a dizer sobre Matheus e Isabelle no edredom?

Parece que Deniziane ficou abalada com o desenvolvimento da amizade entre Matteus e Isabelle dentro do BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil para comentar a aproximação dos dois, a mineira preferiu optar pelo silêncio e não causar ainda mais repercussão nas redes sociais com comentários sobre o assunto. No entanto, Anny compartilhou uma reflexão sobre quebra de expectativas.