Deniziane reflete sobre quebra de expectativas após flerte de Matteus e Isabelle

Após clima de romance e flertes entre Matteus e Isabelle no BBB 24, Deniziane compartilha mensagem enigmática sobre expectativas

Eliminada do Big Brother Brasil 24, Deniziane usou as redes sociais para compartilhar uma mensagem enigmática. No último domingo, 7, a fisioterapeuta refletiu sobre a quebra de expectativas ao compartilhar fotos de um novo ensaio fotográfico. No entanto, muitos seguidores apontaram como uma indireta após o suposto romance de Matteus e Isabelle.

Para quem não acompanhou, o estudante de engenharia e a professora protagonizaram alguns momentos quentes na casa mais vigiada do Brasil. Apesar de não confirmarem se rolou um beijo, eles levantaram suspeitas depois de movimentarem o edredom. Inclusive, o gaúcho chegou a pedir selinho e ficou grudado com a sister na cama.

No entanto, ele já viveu um romance com outra participante do reality show, Deniziane. Embora tenham terminado antes de sua saída do programa, a fisioterapeuta demonstrou interesse em retomar o namoro fora da casa. Mas Matteus não parece ter as mesmas intenções. Por isso, sua reflexão sobre quebra de expectativas chamou a atenção.

Através de seu perfil no Instagram, Deniziane compartilhou registros de um ensaio fotográfico em que aparece belíssima usando vestido preto extremamente justo e uma produção exuberante. Na legenda, ela refletiu sobre não corresponder às expectativas dos outros: "O mundo vai constantemente perguntar quem vocêé”, iniciou.

"Se você não souber, esse mesmo mundo vai te dizer quem você deve ser. Quero te dizer uma coisa: não tenha a obrigação de ser o que os outros querem que você seja. Apenas seja você!”, a ex-participante do programa da Globo surpreendeu com a mensagem enigmática e recebeu muitos comentários sobre o ex-namorado.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Deniziane Ferreira (@anny_ferreira10)

“Perdeu, playboy! Não deu valor”, uma seguidora falou sobre a ex-sister ter decidido colocar um ponto final no namoro. “Eu tenho muito orgulho da Anny, e que ela siga em frente na vida pessoal e sentimental, pois o Matteus já era”, comentou outra. “Não quis o Matteus, teve quem quisesse”, disparou uma terceira. “Tu perdeu o Alegrete”, escreveu mais uma.

Matteus nega ficada com Isabelle:

Após dias de flerte, Matteus e Isabelle finalmente se renderam e foram para baixo do edredom no último domingo, 07. Apesar de ter parecido que os brothers ficaram no momento, o gaúcho negou que tenha beijado a dançarina. Em conversa com Beatriz e Alane, o gaúcho comentou o que teria acontecido realmente e relembrou seu affair com Deniziane.

"Esse negócio da Isabelle, eu confesso para vocês fiquei todo os 90 dias pensativo, no sentido do negócio com Anny, só que hoje eu parei para pensar um pouquinho e disse assim, a hora que eu e Anny tínhamos parado de ficar, ela pediu para a gente parar uma semana antes dela sair e a gente ficou na parceria, não ficamos de beijo", explicou ele.