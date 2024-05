Davi revela motivo de não fazer publicidades após BBB 24: ‘Estavam com interesse’

Campeão do Big Brother Brasil 24, Davi revela emoção ao assinar seu primeiro contrato e explica o motivo da demora para fazer publicidades

Quem está acompanhando Davi em suas redes sociais pode ter estranhado a falta de publicidades no perfil do campeão do Big Brother Brasil 24. Agora, o motorista abriu o jogo e compartilhou detalhes por trás da decisão de não realizar nenhuma divulgação até o momento, além de revelar a emoção ao assinar seu primeiro contrato com uma marca.

Através de seu perfil no Instagram, Davi abriu uma transmissão ao vivo para celebrar que já tem a primeira publicidade a caminho: “Vou trabalhar agora, né? Chega de ficar deitado! Agora eu vou trabalhar. A gente estava ansioso, meus fãs sempre falando’ Davi vai começar a trabalhar e tal fazer publicidade’”, ele brincou com as especulações.

Na sequência, o campeão do reality show celebrou a conquista: “Graças a Deus, fechei o nosso primeiro contrato como empresa e logo em breve vamos estar iniciando os trabalhos. A galera sempre me perguntando e falando, então é isso galera! A novidade do dia é essa tá vindo publicidade, é isso, vamos para cima e vamos trabalhar”, ele comemorou.

Davi ainda revelou o motivo pelo qual não tinha feito nenhuma publicidade ainda. Apesar de ter marcas interessadas, a agenda corrida o impediu de trabalhar: “Conseguimos fechar o primeiro contrato com uma empresa, logo em breve já vou começar a trabalhar já na primeira publicidade. Estava muito corrido após o Big Brother”, ele explicou.

“Correria pura aí, agenda em cima da outra, vai ali, vai aqui, vai lá, aí eu não parei. Então as empresas realmente estavam com interesse em fechar os contratos mas pelo fato da correria, ainda não tinha dado tempo. Mas já fechamos nosso primeiro contrato e vou começar a trabalhar agora, só aguardando a empresa começar as gravações”, explicou.

Por fim, o baiano reforçou que segue engajado em projetos sociais: “A galera tá perguntando e estamos com vários projetos sociais aí para ter um total apoio né, projetos que realmente precisam da nossa maior atenção nesse momento com violência contra mulher e doação de sangue. Tem vários projetos para abraçar em breve”, concluiu.

Vale lembrar que apesar de celebrar seu primeiro contrato só agora, a irmã e assessora de Davi, Raquel Brito, contrariou a novidade ao compartilhar com os fãs do baiano como estão os trabalhos do campeão do BBB 24 após o fim do reality show na semana passada. Na ocasião, ela contou que o motorista de aplicativo já tinha seis publicidades fechadas.

Davi enfrenta rumores de reconciliação com ex-namorada:

Na noite da última segunda-feira, 28, Mani Reggo causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um clique misterioso e levantou suspeitas de uma possível reconciliação com Davi Brito. Na imagem, ela aparece brindando com uma pessoa que não teve a identidade revelada, mas logo foi apontada pelos fãs como o ex-namorado e campeão do BBB 24; confira o clique.