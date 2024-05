Do BBB ao BBBaby! Saiba quem são os ex-participantes que tiveram filhos juntos

A lista de 'BBBabys' não para de crescer! Relembre os ex-participantes que formaram família após o reality show da Globo

Quem imaginaria que casais formados no Big Brother Brasil poderiam gerar tantos frutos? A lista de 'BBBabies', filhos de ex-participantes do reality show que decidiram formar família fora do confinamento, não para de crescer e o legado do programa já conta com 16 crianças; relembre a seguir quem são os herdeiros dos ex-BBBs:

Analy e Alan Pierre:

Em 2007, Analy e Alan Pierre se conheceram no reality, mas foi só fora da casa mais vigiada que eles engataram um namoro. O primeiro herdeiro do casal, que deu origem aos 'BBBabies', Theo, nasceu no ano seguinte. Após seis anos juntos, eles se separaram, mas o herdeiro já tem 15 anos. Daqui a pouco, já pode se inscrever no programa.

Mariana Felício e Daniel Saullo:

Apesar de terem participado da edição de 2006, Mariana e Daniel Saullo só firmaram o relacionamento fora do confinamento e tiveram filhos alguns anos depois. Juntos, eles são pais de quatro 'BBBabies': Anita, de 9 anos, Antônio, de 8, e os gêmeos João e José, de 5 anos. Os papais seguem apaixonados até hoje. Será que a família ainda vai aumentar?

Adriana Sant'Anna e Rodrigão:

Direto para o BBB 11, Adriana Sant'Anna e Rodrigão começaram a se relacionar dentro do programa e não se desgrudaram mais. Juntos, eles tiveram dois filhos, Rodrigo, de 8 anos, e a pequena Linda, de 6. Atualmente, eles seguem juntos e, inclusive, se mudaram com toda a família para os Estados Unidos.

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio:

Kamilla Salgado e Eliéser Ambrósio participaram da edição de 2013 do reality show. Fora do programa, eles decidiram formar uma família e estão felizes da vida com a chegada de mais um herdeiro. Atualmente, eles são papais do Bento, de 3 anos, e da pequena Victoria, que tem apenas seis meses de vida e é uma das BBBabys mais jovens.

Franciele Almeida e Diego Grossi:

No BBB 14, Franciele Almeida e Diego Grossi se apaixonaram durante o confinamento, casaram no ano seguinte e logo tiveram seu primeiro herdeiro, Enrico, que está com quatro anos. Em 2022, enfrentaram uma crise no casamento, mas reataram e seguem juntos até hoje.

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros:

Aline Gotschalg e Fernando Medeiros viveram um affair conturbado na edição de 2015. Fora do programa, provaram que o amor veio para ficar e permanecem juntos desde então. O relacionamento rendeu frutos, e eles são pais do pequeno Lucca, de oito anos.

Paula Amorim e Breno Simões:

Conhecidos por participarem do BBB 18, Paula Amorim e Breno Simões resolveram tentar um relacionamento um mês após o fim do reality. Juntos até os dias atuais, são pais do pequeno Theo, que está com dois anos. Recentemente, a influenciadora digital engravidou novamente, mas acabou perdendo o bebê.

Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues:

"Eu gosto de você. Eu não queria, mas eu gosto", Andressa Ganacin se declarou para Nasser Rodrigues durante o confinamento no BBB 2013. Fora do reality show, eles permanecem juntos e, em maio, anunciaram que estão à espera do primeiro 'BBBaby': "Agora somos três", disseram nas redes sociais.

Viih Tube e Eliezer:

Um dos casais mais famosos do reality show, Viih Tube participou do BBB 21, enquanto Eliezer esteve no BBB 22. Fora do reality show, eles se envolveram e foram considerados um casal improvável. Um mês após assumirem o namoro, engravidaram da pequena Lua, que tem um ano. Agora, estão esperando Ravi.

Maira Cardi e Arthur Aguiar:

Maira Cardi participou da versão raiz do programa e entrou pela casa de vidro em 2009. Depois do reality show, casou-se e teve uma filha com o ator e cantor Arthur Aguiar, Sophia, de cinco anos. Em 2022, Arthur também entrou no confinamento e saiu como o grande campeão. Eles se separaram pouco tempo depois.