Paula Amorim faz desabafo após revelar aborto espontâneo: 'Me dei um tempo'

A influenciadora Paula Amorim retornou às redes sociais e contou que precisará tomar medicamentos para recuperar a imunidade

Após passar alguns dias afastada da internet, a influenciadora e ex-BBB Paula Amorim retornou às redes sociais na manhã desta quinta-feira, 4, e aproveitou para conversar um pouco com os seguidores a respeito de um assunto bastante delicado. Recentemente, ela, que estava grávida de seu segundo filho, contou que sofreu um aborto espontâneo.

Em seus stories no Instagram, Paula falou sobre o triste ocorrido e como está sua saúde física desde então. A ex-participante do BBB 18 explicou que decidiu tirar um tempo para conseguir processar melhor tudo o que aconteceu em sua vida nas últimas semanas.

"Eu sumi esses dois dias, mas me dei um tempo que não tinha me dado. Estão acontecendo várias coisas que não são tão legais, tudo de uma vez, então precisei assimilar tudo", iniciou a famosa. A esposa de Breno Simões, também ex-BBB, explicou que precisará tomar alguns medicamentos para recuperar a imunidade.

"Aí minha imunidade baixou, minha garganta não tá boa, tô tossindo bastante. Esta semana vimos que minha ferritina e meu ferro estão muito baixos, vou ter que tomar intravenoso. Também tô tomando vitaminas pra dar uma regulada no organismo. Então me dei esse tempinho pra me organizar, botar a cabeça no lugar", declarou ela.

No final de março deste ano, por meio de um vídeo emocionante, o casal abriu o coração e contou que perderam o bebê no terceiro mês de gestação, que, até o momento, não apresentava nenhum risco. Juntos desde que participaram do BBB 18, da Globo, Paula Amorim e Breno Simões também são pais do pequeno Theo, de um ano e oito meses.

