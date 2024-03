Ex-BBB Paula Amorim revela que perdeu o bebê no início da gestação

Ex-BBB Paula Amorim anuncia que sofreu um aborto espontâneo durante a gestação do segundo filho: ‘Perda do nosso bebê’

A ex-BBB Paula Amorim revelou que perdeu o seu segundo filho, fruto do casamento com o ex-BBB Breno Simões. Os dois fizeram uma live nas redes sociais nesta terça-feira, 26, para contar que ela sofreu um aborto espontâneo na semana passada durante uma viagem para o nordeste brasileiro.

Paula contou que sentiu uma cólica forte durante a madrugada e teve um sangramento intenso. Com isso, ela foi para o hospital e os médicos perceberam que ela perdeu o bebê. Então, ela precisou passar por uma cirurgia e disse que já está bem.

"A gente veio falar uma coisa que não é tão legal, mas que agora a gente já se sente mais preparado para falar. Semana passada a gente viajou. No dia 19, na madrugada de terça-feira, eu comecei a ter um sangramento muito intenso. A gente estava no hotel, eu acordei de madrugada, tive uma cólica forte, de repente, e fui no banheiro e chamei o Breno. Nesse momento, eu comecei a ter um sangramento bem intenso. O Breno ligou para a nossa médica, que nos atendeu e nos orientou da melhor forma possível. E, a partir dali, a gente precisou de um carro e a gente precisava ir para um hospital”, disse ela.

No hospital, ela passou por exames e os médicos confirmaram o aborto espontâneo. “Ali, a gente viu que o sangramento não iria cessar, e, infelizmente, foi constatada a perda do nosso bebê. Tudo o que a gente podia fazer, a gente fez até aquele momento. Eu precisei passar por uma cirurgia”, contou.

Apesar da dor de perder o bebê, ela contou que está bem fisicamente. Ela já realizou novos exames e seu corpo está se recuperando bem depois da perda.

Festa de aniversário do filho

Paula Amorim e Breno Simões comemoraram o primeiro aniversário do filho, o pequeno Theo, com uma celebração luxuosa na temática Quatro estações, e encantaram ao mostrar todos os detalhes do festão nas redes sociais.

O casal decidiu celebrar o aniversário do primogênito pela manhã, por isso, eles serviram um brunch para os convidados, com refeições do café da manhã e do almoço. Além disso, a festa contou com muitos doces personalizados e até um bolo inspirado no outono, estação em que o menino chegou ao mundo.

"Theo nasceu no finalzinho do outono, então decidimos fazer a decoração principal outonal. Um sonho de festa! Tudo na medida certa, feito com muito amor e capricho", disse a mamãe coruja na legenda. Confira!