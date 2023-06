Paula Amorim e Breno Simões fazem festa luxuosa para celebrar 1 ano do filho

Ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões organizam festão para comemorar o primeiro aniversário do filho, o pequeno Theo

A casa de Paula Amorim e Breno Simões está em festa! Os ex-participantes da edição de 2018 do Big Brother Brasil comemoraram o primeiro aniversário do filho, o pequeno Theo, com uma celebração luxuosa na temática Quatro estações, no último sábado, 10. Pelas redes sociais, o casal encantou ao mostrar todos os detalhes do festão.

Paula e Breno decidiram celebrar o aniversário do primogênito pela manhã, por isso, o casal optou por servir um brunch para os convidados, com refeições do café da manhã e do almoço. Além disso, a festa contou com muitos doces personalizados e até um bolo inspirado no outono, estação em que o menino chegou ao mundo.

O casal também disponibilizou um verdadeiro centro de atividades, com brinquedos e personagens temáticos para divertir a criançada durante a celebração. A decoração teve direito a flocos de neve no inverno e até um flamingo de pelúcia na parte do verão. Um verdadeiro luxo que contemplou todos os climas!

Na legenda dos registros, Paula explicou mais detalhes sobre o tema: “Theo nasceu no finalzinho do outono, então decidimos fazer a decoração principal outonal”, ela iniciou e se derreteu pelo resultado final: "Um sonho de festa! Tudo na medida certa, feito com muito amor e capricho”, a ex-sister comemorou a conquista.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paula Amorim (@paulaamorim)

Vale lembrar que Paula e Breno se conheceram no reality e o romance teve início durante a estadia na casa mais vigiada do Brasil. Fora do programa, os pombinhos ficaram noivos em junho de 2021, mas a troca de alianças precisou esperar, porque o primeiro filho do casal veio ao mundo em junho do ano seguinte.

Paula Amorim impressiona com corpo dez meses após parto de filho:

Em abril deste ano, a influenciadora digital Paula Amorim decidiu impressionar seus seguidores com seu corpão ao renovar o bronze na piscina. Apenas 10 meses após dar à luz ao filho Theo, fruto do relacionamento com o ex-BBB Breno Simões, as curvas esculturais da musa roubaram a cena nos cliques de biquíni. Confira!