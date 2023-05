De biquíni, Paula Amorim impressiona com corpo dez meses após parto de filho

Ex-BBB Paula Amorim teve seu primeiro filho, Theo, com o marido Breno Simões e já ostenta curvas sensacionais novamente

Nesta quinta-feira, 4, a ex-participante do Big Brother Brasil e influenciadora digital Paula Amorim (34) decidiu impressionar seus seguidores com seu corpão ao renovar o bronze na piscina. Em suas redes sociais, a musa compartilhou alguns cliques do momento de lazer em São Paulo e deixou os internautas chocados com as curvas apenas dez meses após dar à luz a Theo, seu primeiro filho com Breno Simões.

“Sol em São Paulo”, escreveu a influenciadora digital, na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, Paula surge à beira da piscina, com os pés dentro da água, curtindo o sol para renovar seu bronzeado. A musa apostou em um biquíni laranja, deixando suas diversas tatuagens à mostra.

Os comentários da postagem foram inundados de elogios para a beleza da mais nova mamãe. “Oloko… Theo Amorim Simões corre aqui, vem ver sua mãe aqui”, brincou Breno, bastante apaixonado pela mulher. “Gata”, completou. “Jeová, que mulher bonita”, exaltou um outro internauta.

Novos cliques do filho

Recentemente, Paula Amorim explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques de seu filho, Theo. Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta, o menino aparece sorrindo para a mamãe coruja, e ela se derreteu. "Theo sorrindo pra alegrar nossa quarta. Ps.: Não resisti e coloquei uma foto sério também, porque ele tá fofo demais!", disse a ex-BBB.