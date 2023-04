Filho de Paula Amorim encanta ao surgir sorridente na web: "Fofo demais"

A ex-BBB Paula Amorim explodiu o fofurômetro ao postar fotos o filho, Theo, sorrindo

Paula Amorim (34) explodiu o fofurômetro das redes sociais ao compartilhar novos cliques de seu filho, Theo, que está com nove meses.

Nos cliques publicados no feed do Instagram nesta quarta-feira, 5, o menino, fruto de seu relacionamento com Breno Simões (34), aparece sorrindo para a mamãe coruja, e ela se derreteu pelo momento.

"Theo sorrindo pra alegrar nossa quarta. Ps.: Não resisti e coloquei uma foto sério também, porque ele tá fofo demais!", disse a ex-BBB na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques de Theo e encheram a publicação de comentários fofos. "Que lindo", disse um seguidor. "A cópia do Breno", observou uma internauta. "As fotos do Theo deveriam vir com aviso: conteúdo extremamente fofo", brincou uma fã.

Confira as fotos do filho de Paula Amorim:

Aumentar a família?

O casal de ex-BBBs Breno Simões (34) e Paula Amorim (34) decidiram ir curtir pela primeira vez o festival Lollapalooza, que aconteceu no último final de semana no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

Os papais de primeira viagem deixaram Theo em casa, e em entrevista à CARAS Brasil falaram sobre a saudade que estavam do pequeno e os planos de ter mais um bebê. "Queremos ter pelo menos mais um, acho um irmão muito gostoso e gosto de família grande", diz Paula. "Nós temos irmãos, então sabemos a importância e o quanto ajuda, então a gente faz questão que ele tenha um irmão ou irmã", completou.

