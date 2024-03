Paula Amorim e Breno Simões serão pais pela segunda vez: "Família cresceu!!!"

Nas redes sociais, os ex-BBBs Paula Amorim e Breno Simões contaram para os seguidores que estão à espera do segundo filho

Paula amorim usou as redes sociais nesta segunda-feira, 11, para dividir uma ótima notícia com os seguidores. Ela revelou que está à espera de seu segundo filho com Breno Simões.

"Nossa família cresceu!!!", celebrou a influenciadora digital na legenda da publicação. "Agora falta só uma coisa pra gente terminar de organizar tudo por aqui, saber se é menina ou menino. E aí, palpites? Menina ou menino?", questionou a ex-BBB.

Os internautas parabenizaram o casal nos comentários. "Que benção meus amigos!!! Deus é bom demais! Quando pensa que essa família não pode ficar mais linda… Que esse bebê venha com muita saúde e traga ainda mais amor pra vocês! Titio já não vê a hora de conhecer!", disse o influenciador digital Lucas Viana. "Que alegria, que venha com muita saúde! Parabéns", escreveu a ex-BBB Laís Caldas. "Que lindeza!!! Quanta felicidade, que venha com muita saúde pra alegrar ainda mais essa família linda", falou uma fã.

Vale lembrar que Paula e Breno já são pais de Theo, de 1 ano. O romance entre os dois começou durante o Big Brother Brasil 18, da Globo

Confira:

Festa de aniversário do filho

Paula Amorim e Breno Simões comemoraram o primeiro aniversário do filho, o pequeno Theo, com uma celebração luxuosa na temática Quatro estações, e encantaram ao mostrar todos os detalhes do festão nas redes sociais.

O casal decidiu celebrar o aniversário do primogênito pela manhã, por isso, eles serviram um brunch para os convidados, com refeições do café da manhã e do almoço. Além disso, a festa contou com muitos doces personalizados e até um bolo inspirado no outono, estação em que o menino chegou ao mundo.

"Theo nasceu no finalzinho do outono, então decidimos fazer a decoração principal outonal. Um sonho de festa! Tudo na medida certa, feito com muito amor e capricho", disse a mamãe coruja na legenda. Confira!