Por que Viih Tube está de repouso? Especialista esclarece condição da influenciadora

Em contato com a CARAS Brasil, a médica ginecologista e obstetra, Fernanda Santos Belem, explica sobre quadro de saúde de Viih Tube

Na última sexta-feira, 24, a influenciadora digital Viih Tube (23) revelou que sofreu um descolamento de placenta após contrair uma virose durante sua viagem a Porto de Galinhas. Em entrevista à CARAS Brasil, a Dra. Fernanda Belem, especialista em ginecologia e obstetrícia esclarece sobre a condição da ex-BBB e empresária.

Fernanda Santos Belem é médica ginecologista e obstetra da Clínica Sartor, formada pela Faculdade de Medicina na Universidade de São Paulo (FMUS-HC) e fez residência em Ginecologia e Obstetrícia também no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A Dra. Fernanda já começou a conversa tranquilizando e afirmando que essa é uma condição comum nas primeiras semanas da gravidez.

"É importante lembrar que, o sangramento que ela teve é de início de gestação. Então, esses sangramentos são muito comuns. Na maioria das vezes, não significa problemas na gestação, principalmente quando ele [sangramento] é pequenininho e sem cólica associada. Lembrando que, todo sangramento, deve sim ser avaliado por um médico, principalmente o primeiro para avaliar se a gestação está evoluindo bem", declara.

Fernanda também esclarece sobre a importância de um acompanhamento com um especialista, mas tranquiliza que essa condição é comum: "A partir do momento que você tem um sangramento, é possível sim que você continue sangrando um pouquinho, mas não é nada de grave".

ORIENTAÇÕES MÉDICAS

Nas redes sociais, Viih Tube compartilhou que está muito bem, ela procurou o atendimento médico imediato e foi orientada a ficar de repouso total por 15 dias. A Dra. Fernanda comenta sobre os cuidados que a gestante precisa adotar.

"Então, repouso é um pouco complexo, geralmente, não tem evidência científica de que ele vai ajudar. A gente orienta, muitas vezes, mais para a paciente ficar tranquila, evitar um esforço maior, porque caso as coisas não evoluam bem, ela não sinta que causou alguma coisa", explica.

Por fim, a Dra. Fernanda esclarece que o acompanhamento e tratamento para condição depende muito de cada gestação.

"Algumas vezes a gente pode tratar com uma progesterona via vaginal, em alguns casos selecionados pode ser que tenha evidência, em outros não. Vai depender da avaliação do médico. Passou o primeiro trimestre, fez o morfológico e está tudo bem, teoricamente, essa gestação tem um baixo risco", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE: