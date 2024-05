De repouso, Viih Tube conta o que está fazendo em casa: "Ocupar a mente"

A influenciadora Viih Tube e seu bebê, Ravi, estão bem, mas ela precisa ficar de repouso até se recuperar do susto da semana passada

A influenciadora Viih Tube e seu bebê, Ravi, estão bem, mas ela precisa tomar alguns cuidados até se recuperar completamente do susto da semana passada. Durante uma viagem a Porto de Galinhas, em Pernambuco, ela sofreu um descolamento de placenta após contrair uma virose. Após um sangramento intenso, ela procurou atendimento médico imediato e foi orientada a ficar de repouso total por 15 dias. E nesta segunda-feira, 27, a artista contou o que está fazendo em casa.

"Estou fazendo todas as minhas reuniões de casa por conta da repouso. Estou no escritório da minha casa. Vocês não conhecem a casa inteira ainda, né. A gente vai fazer tour. Toda segunda-feira eu tenho reunião com todos os setores, mas tinha dado uma pausa desde que descobri a gravidez. As reuniões foram rolando, mas sem mim. Mas agora eu voltei. É bom voltar, mesmo em repouso, para ocupar a mente", disse ela nos stories do Instagram.

Eliezer explica nome do segundo filho com Viih Tube

No último sábado, 25, Viih Tube e Eliezer revelaram, ao lado da pequena Lua Di Felice, o nome do segundo filho do casal: Ravi. Em entrevista à CARAS Brasil, o ex-BBB falou sobre a escolha. "Ravi significa sol, então a gente teria dentro de casa, agora, a lua e o sol, a duplinha perfeita. Na verdade, a gente ficou na dúvida entre Noah e Ravi. Se o nosso primeiro filho tivesse sido menino no lugar da Lua, ele ia se chamar Noah, era o nome que estava muito forte com a gente na época, e depois que a Lua nasceu, veio o tipo: Vamos, por que não o Sol? E aí, se fosse só o Sol mesmo, a gente achou que ele ia sofrer muito bullying na escola com os amigos, então trouxemos Ravi, que significa sol", disse.

E completou: "Foi uma ideia dos dois, desde o começo. O nome de menina estava dando briga. Se fosse menina, ia ter briga, porque eu queria um, e a Viih queria outro, mas o nome do menino (...) Se fosse menino, já estava meio caminho andado, estava só com essa dúvida de Noah e Ravi (risos), que era o nome que os dois queriam, os dois gostavam dos dois nomes. No caso, se fosse menina, o nome que eu queria, a Viih não gostava. E o nome que a Viih queria, e aí eu talvez não gostasse também (risos), mas do menino era um consenso, e a gente está muito feliz!".