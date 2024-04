BBB 24: Não rolou? Matteus nega ficada com Isabelle: 'Não se beijou'

Após clima com Isabelle embaixo da coberta, Matteus nega beijo com sister e fala sobre intenção de conversar com Deniziane fora da casa

Após dias de flerte, Matteus e Isabelle finalmente se renderam e foram para baixo do edredom neste domingo, 07. Apesar de ter parecido que os brothers ficaram no momento, o gaúcho negou que tenha beijado a dançarina.

Em conversa com Beatriz e Alane, o gaúcho comentou o que teria acontecido realmente e relembrou seu affair com Deniziane no reality show. Matteus falou sobre querer conversar com a eliminada após o fim do programa.

"Esse negócio da Isabelle, eu confesso para vocês fiquei todo os 90 dias pensativo, no sentido do negócio com Anny, só que hoje eu parei para pensar um pouquinho e disse assim, a hora que eu e Anny tínhamos parado de ficar, ela pediu para a gente parar uma semana antes dela sair e a gente ficou na parceria, não ficamos de beijo", explicou ele.

"Não tinha nada de vínculo, o que me deixou preocupado todo esse tempo foi a questão dela ter saído, de sentir culpado, entendeu? Porque nenhum momento queria que ela saísse e não queria causar alguma coisa e de alguma forma eu causei a saída dela", disparou.

Alane discordou do brother, que afirmou querer ter uma conversa com Anny fora da casa. "Eu não estava com intenção de ficar com ninguém aqui, eu nem fiquei com Isabelle. A gente nem ficou, estava de frescura ali dentro das cobertas, não se beijou", falou o brother.

Em seguida, ele disse que, assim como Beatriz achou que o discurso do apresentador foi para ela, pode ter sido para ele. "Não, Matteus, não é. Você está certo. O quanto isso vai ajudar tu e Isabelle no jogo, pelo menos é um gás maravilhoso, um presente que Deus deu", afirmou Alane.

Sisters se arrependem de atitudes

Neste domingo, 7, Alane e Beatriz deitaram no gramado do Big Brother Brasil 24 e conversaram sobre a aproximação entre Isabelle e Matteus. Durante o papo, as sisters falaram sobre a decisão de incentivar os dois a ficarem juntos, e se frustraram com a possibilidade dessa atitude tirá-las da final do reality show.

"A gente pegou uma bola, nós íamos fazer o gol, poderíamos fazer o gol, e falamos: 'Então chuta aí, faz aí'. Aqui é competição, Alane! Tudo aqui é um jogo. [...] Nunca esqueço o dia que o Tadeu falou alto, duas vezes: 'Lembrem, para o que você veio aqui no Big Brother? Lembrem do seu objetivo'. É o seu objetivo, não é o do outro. Nós fizemos o quê? Olhamos para o do outro. Aí o Brasil, agora, quer ver o beijo", disparou a vendedora. Confira!