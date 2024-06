Valesca Popozuda declara sobre sexualidade: 'Desejo que é o principal de tudo'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com Valesca Popozuda que abriu o coração ao falar sobre vida amorosa e porque prefere estar solteira

Valesca Popozuda (45) foi uma das celebridades que esteve presente na 28ª edição da Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, o evento aconteceu na tarde deste domingo, 2, na Avenida Paulista. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da cantora, onde ela declarou sobre sua sexualidade:"Desejo que é o principal de tudo".

A artista é bissexual assumida, mas reforça que não se prende com relação aos seus sentimentos, ela está sempre aberta a possibilidade de explorar suas vontades. Para Valesca o principal de tudo é o desejo, se uma pessoa a atrair sexualmente isso que é o importante.

"É o que eu sempre digo, é [importante] deixar as coisas acontecerem, não é aquela coisa assim: 'Ah, vou me programar porque hoje eu vou pegar uma mulher, hoje eu vou pegar um homem', não é assim. Eu acho que tudo é sobre química, se química bater, rolar desejo, que é o principal de tudo, bateu e vai", compartilha.

Valesca está solteira, mas esclarece que no momento seu foco está em sua carreira. A cantora comenta ser uma pessoa muito intensa:"Está tão difícil hoje em dia arrumar uma pessoa que te respeite e que esteja contigo para o que der e vier".

"Toda vez que eu entro em um relacionamento eu orgulho de cabeça. Sou aquela pessoa sem limites, eu sou profunda mesmo, sabe? Eu gosto de viver o romance, então, já me machuquei várias vezes. Por isso, tem uns quatro ou cinco anos que eu estou solteira. Eu não tenho ninguém, só estou vivendo", confessa Valesca Popozuda.

'NÃO ESTOU AQUI POR MODINHA'

Essa afirmação é de Valesca Popozuda, a cantora reforça que durante toda sua carreira recebeu suporte do público LGBT+. A dona do hit Beijinho no ombro avalia a importância da Parada do Orgulho como um dia de luta por direitos:"Eu acho que não é só uma festa, a gente está aqui para correr atrás das nossas lutas".

A cantora ainda critica quem se apoia na comunidade para receber prestígio ou dinheiro, o famoso pink money: "Eu não estou aqui por modinha e nunca foi por modinha o meu amor por todos eles [LGBTQIAPN+], jamais! Eu acho que hoje em dia as pessoas buscam muito uma modinha", finaliza Valesca Popozuda.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE VALESCA POPOZUDA: