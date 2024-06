Neymar Jr mostra reencontro dos filhos, Davi e Mavie, no final de semana

Neymar Jr faz post especial com momentos de seus filhos, Davi e Mavie, juntinhos durante reencontro no final de semana

O jogador de futebol Neymar Jr encantou seus seguidores nas redes sociais ao mostrar novas imagens dos seus filhos, Davi Lucca e Mavie, juntinhos. Os irmãos se reencontraram neste final de semana e se divertiram bastante.

Nas imagens, Davi apareceu ajudando Mavie a dar os primeiros passos durante uma brincadeira, os dois apareceram dando risada juntos e ate brincando no chão. Na legenda do post, o atleta apenas colocou o emoji de um coração vermelho.

Então, nos comentários, os fãs se derreteram pelo momento fofo das crianças. “Momento abençoado por Deus”, disse um seguidor. “Coisa mais linda”, comentou outro. “Vivendo um grande momento”, afirmou mais um. “Melhor coisa do mundo”, escreveu outro.

Vale lembrar que Davi Lucca tem 12 anos de idade e é fruto do antigo relacionamento de Neymar com a influencer Carol Dantas. Por sua vez, Mavie tem 7 meses de vida e é fruto da relação do jogador com a influencer Bruna Biancardi.

View this post on Instagram A post shared by Neymar Jr (@neymarjr)

Bruna Biancardi comemora seu primeiro Dia das Mães ao lado de Neymar

Em suas redes sociais, Bruna Biancardi abriu um álbum repleto de vídeos especiais ao lado de Mavie, desde o dia de seu nascimento até os momentos atuais, em que ela surge mais grandinha. Entre os registros encantadores, ela aparece cuidando e brincando da menina e aproveitou para celebrar seu primeiro Dia das Mães em meio a viagem com Neymar Jr.

Na legenda, a influenciadora compartilhou sua experiência na maternidade e agradeceu a pequena: “São tantas coisas pra dizer, mas ao mesmo tempo fico sem palavras. Filha, você me transformou e me transforma todos os dias. É um amor que transborda, transcende, completa”, disse Biancardi, que deu à luz a menina em outubro de 2023.

“Nem naquele meu antigo e maior sonho de “ser mãe” eu imaginei que seria tão maravilhoso. Obrigada por ser a minha força. Obrigada por me transformar na minha melhor versão. Que eu possa ser a melhor mãe do mundo pra você. Eu & você sempre. TE AMO! Feliz Dia das Mães para todas as mamães que me acompanham por aqui”, ela completou; confira os cliques!