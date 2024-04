BBB 24: O que Deniziane tem a dizer sobre Matheus e Isabelle no edredom?

Procurada pela CARAS Brasil, assessoria posição de Deniziane sobre affair entre Matteus e Isabelle dentro do BBB 24

Parece que Deniziane ficou abalada com o desenvolvimento da amizade entre Matteus e Isabelle dentro do BBB 24. Procurada pela CARAS Brasil para comentar a aproximação dos dois, a mineira preferiu optar pelo silêncio e não causar ainda mais repercussão nas redes sociais com comentários sobre o assunto.

Neste último domingo, 7, os dois se beijaram pela primeira vez, causando o maior burburinho dentro e fora do confinamento. Depois de muita enrolação, os brothers foram para debaixo do edredom e decidiram se entregar aos seus desejos.

Os dois ficaram por um tempo em silêncio, e o brother pediu um selinho para a sister. "Um selinho, um selinho. Os dois de olho fechado", disse ele, que depois que foi para debaixo do edredom com a manauara, afirmou que não houve nenhum tipo de carinho mais íntimo.

Leia também: Quem você quer eliminar do BBB 24? Vote na enquete entre Alane, Isabelle e Lucas

Em conversa com Beatriz e Alane, o gaúcho comentou o que teria acontecido realmente e relembrou seu affair com Deniziane no reality show. Matteus falou sobre querer conversar com a eliminada após o fim do programa.

"Esse negócio da Isabelle, eu confesso para vocês fiquei todo os 90 dias pensativo, no sentido do negócio com Anny, só que hoje eu parei para pensar um pouquinho e disse assim, a hora que eu e Anny tínhamos parado de ficar, ela pediu para a gente parar uma semana antes dela sair e a gente ficou na parceria, não ficamos de beijo", explicou o brother.

"Não tinha nada de vínculo, o que me deixou preocupado todo esse tempo foi a questão dela ter saído, de sentir culpado, entendeu? Porque nenhum momento queria que ela saísse e não queria causar alguma coisa e de alguma forma eu causei a saída dela", disparou.