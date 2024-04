BBB 24: Após beijo, Isabelle e Matteus ganham música do Boi Garantido

O compositor do Boi Garantido escreveu uma música em homenagem ao primeiro beijo de Matteus e Isabelle no BBB 24

Rubens Alves, compositor do Boi Garantido, também parece torcer pelo casal formado por Isabelle e Matteus dentro do Big Brother Brasil 24.

Na manhã desta quinta-feira, 11, após o primeiro beijo dos brothers, o artista compartilhou em sua rede social a música que escreveu em homenagem ao casal.

Com interpretação de Luciano Araújo e produção musical de Valdenor Filho, a canção intitulada 'Mabelle, amor de norte a sul', cita a união do gaúcho com a amazonense.

A canção, inclusive, fala de Davi, o chamando de 'cupido' por ter sido um dos principais responsáveis por insistir no primeiro beijo de Isabelle e Matteus.

Acompanhada de um vídeo com vários momentos de cunhã e do Alegrete, Rubens compartilhou a letra completa da música em sua conta do X, antigo Twitter.

"Vocês são rápidos demais! Rs ficou incrível", comentou o perfil oficial de cunhã aprovando a toada.