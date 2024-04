BBB 24: Matteus e Isabelle revelam futuro de romance fora do reality: ‘Quando sair’

Tem futuro? Após beijos, Matteus e Isabelle discutem relacionamento e revelam se pretendem investir em namoro quando saírem do BBB 24

Depois de finalmente se entregarem e protagonizaram diversos beijos na última festa do Big Brother Brasil 24, Matteus e Isabelle falaram sobre a possibilidade de investir no romance fora do reality. Depois de serem colocados na parede por Davi, eles discutiram o futuro do relacionamento e revelaram que pretendem se encontrar, mas que apenas como ‘amigos’.

Deitados juntinhos como de costume nos últimos dias, Davi notou a proximidade e brincou com o namoro dos amigos: "Casal do Big Brother, na última semana", disse o motorista de aplicativo. Mas a manauara continuou a negar seu envolvimento com o gaúcho: "Não. É meu amigo”, ela desconversou sobre o romance. “Migles”, o apaixonado completou.

Matteus e Isabelle já estão juntinhos pic.twitter.com/b9IwEiXTny — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 11, 2024

"Amigos? Ai ai", o baiano questionou a amizade dos colegas de confinamento. Matteus então questionou se Davi chegou a ver os dois se beijando. Vale mencionar que, apesar do clima de romance, flertes constantes e dos vários beijos trocados, o casal decidiu manter a discrição para evitar que os outros brothers percebessem.

Davi continuou a insistir e perguntou se o relacionamento tem futuro fora da casa mais vigiada do Brasil: "E quando vocês saírem daqui, hein? Rola?", disparou sem pensar duas vezes. Matteus confessou que pretende encontrar a sister quando deixar o reality: "Quando sair daqui nós vamos dançar bastante quando a gente se ver", entregou.

Irredutível, o motorista de aplicativo tentou arrancar uma confissão da manauara: "E a Isabelle vai sair do Amazonas pra ir pro Alegrete?", questionou novamente. No entanto, cunhã desconversou mais uma vez e negou o romance: "Não gente, não é assim não", disse a professora e dançarina, que deixou o gaúcho surpreso com a resposta.

Matteus então perguntou se não iria receber uma visita de Isabelle, que confirmou o reencontro de uma forma geral: "Todo mundo vai, né, fazer uma rota na casa de cada um”, ela falou sobre o grupo de amigos. Vale lembrar que o romance entre os dois é recente, já que o gaúcho evitou se envolver depois do término de seu namoro com outra sister, Deniziane.

Vale destacar também que atualmente, Isabelle corre o risco de deixar o reality show da Globo, já que está enfrentando mais um paredão ao lado de Davi e Beatriz. Inclusive, a sister foi indicada para berlinda por seu affair, Matteus, que é o líder. Na reta final do reality show, que está em 'modo turbo', o resultado da berlinda será anunciado nesta quinta-feira, 11, ao vivo por Tadeu Schmidt

Lulu Santos surpreende com indireta para Matteus e Isabelle:

Na noite da última quarta-feira, 11, Lulu Santos marcou presença em uma das últimas festas do Big Brother Brasil 24. Durante sua apresentação, o cantor chamou atenção ao mandar um suposto recado sobre o romance entre Matteus e Isabelle. Inclusive, os dois participantes passaram a noite se beijando após a 'indireta' do famoso.