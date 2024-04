BBB 24: Lulu Santos surpreende com indireta para Matteus e Isabelle: ‘Tá ouvindo?’

É permitido? Lulu Santos teria mandado indireta certeira para Matteus e Isabelle em sua apresentação no BBB 24; veja o vídeo

Na noite da última quarta-feira, 11, Lulu Santos marcou presença em uma das últimas festas do Big Brother Brasil 24. Durante sua apresentação, o cantor chamou atenção ao mandar um suposto recado sobre o romance entre Matteus e Isabelle. Inclusive, os dois participantes passaram a noite se beijando após a 'indireta' do famoso.

Enquanto cantava um de seus maiores sucessos, ‘Um Certo Alguém’, Lulu apareceu mirando a dançarina e o estudante de engenharia agrícola. Na hora em que cantou o trecho ‘é melhor não resistir e se entregar’, ele aproveitou para mandar um recado rápido e dar uma forcinha no romance: “Tá ouvindo?”, disparou olhando para os brothers e os internautas apontaram que teria sido uma indireta.

E ao que tudo indica, a indireta de Lulu deu resultado! Após algum tempo evitando um affair, Isabelle e Matteus não só trocaram um beijo apaixonado, mas também foram vistos em clima romântico em diversos cômodos da casa mais vigiada do Brasil. O estudante e a dançarina até tentaram resistir, mas acabou se entregando como cantor sugeriu.

lulu santos é mabeller pic.twitter.com/CDOffFDtad — vianna (@acervoviannanut) April 11, 2024

Inclusive, a manauara e o gaúcho conversaram sobre a relação deles antes de se beijarem pela primeira vez escondidos no quarto: "Estava com vergonha de me dar um beijo na pista?", perguntou Matteus. "Não é vergonha, são aquelas coisas que a gente conversou daquela vez", respondeu ela. "Fica tranquila", aconselhou ele, que estava evitando o beijo por conta de seu antigo namoro no reality.

"Eu não tinha esclarecido para mim mesmo antes, mas nesses últimos tempos eu comecei a repensar, porque eu e a Anny a gente viveu algo legal aqui dentro, e ela preferiu que a gente parasse de ficar e a gente parou e ela saiu", disse. Por fim, Matteus explicou que gosta muito da ex-sister, mas ela está seguindo a vida dela fora do programa.

Os dois continuaram próximos e Isabelle comentou que não é fácil resistir ao brother. Matteus, então, se distanciou dela, fechou os olhos e falou: "Vamos fazer um combinado assim: eu fico aqui de olhos fechados, e quando você estiver preparada, você só me beija. Não tem ninguém vendo", disse. Na sequência, eles passaram a noite namorando.

Lulu Santos também mandou recado para Beatriz:

A madrugada desta quinta-feira, 11, foi bastante especial para os brothers do BBB 24, da Globo. Em clima de reta final, eles aproveitaram a festa do Top 5 e foram surpreendidos com a visita do cantor Lulu Santos. Ao longo do evento, a sister Beatriz fez um breve desabafo a respeito de um comentário em tom de brincadeira feito pelo artista.