BBB 24: Beatriz desabafa após pedido inesperado de Lulu Santos: 'Vergonha'

A sister Beatriz demonstrou preocupação ao recordar o comentário feito por Lulu Santos durante sua apresentação na festa do BBB 24

A madrugada desta quinta-feira, 11, foi bastante especial para os brothers do BBB 24, da Globo. Em clima de reta final, eles aproveitaram a festa do Top 5 e foram surpreendidos com a visita do cantor Lulu Santos. Ao longo do evento, a sister Beatriz fez um breve desabafo a respeito de um comentário em tom de brincadeira feito pelo artista.

Isso porque enquanto se apresentava para os participantes, Lulu Santos fez um pedido inesperado para Beatriz: "Não me derruba!". Apesar da fala descontraída do cantor ter arrancado gargalhadas dos brothers no momento, a vendedora se mostrou preocupada com a fama que possa ter conquistado fora do reality show.

Em conversa com Alane, Bia comentou: "Gente, que vergonha! O Lulu Santos falou 'não me derruba' para mim". A bailarina, por sua vez, tentou tranquilizar a amiga. "Você deve estar famosa", comentou a sister.

"Famosa que machuca os famosos, que derruba os famosos", rebateu Beatriz. "Se fosse ruim, você já teria saído. Já foi para dois paredões seguidos! Você está famosa!", insistiu Alane, consolando a vendedora.

Para quem não se lembra, Beatriz acabou derrubando, sem querer, a apresentadora Sabrina Sato durante uma visita da famosa aos brothers. Em outra ocasião, a cantora Ivete Sangalo brincou com a sister e pediu para que ela a 'derrubasse no chão'.

Davi reflete sobre uso da palavra egoísta

Na noite desta quarta-feira, 10, Davi conversou com Isabelle no Quarto Fada e falou sobre a briga que teve com Beatriz durante o Sincerão da última segunda-feira, 10. Na ocasião, o motorista de aplicativo chamou a vendedora de "egoísta", e ela não gostou nada da palavra usada por ele.

Durante o papo com a manauara, o brother disse que acha a palavra forte, contudo, afirmou que já foi chamado de muita coisa no confinamento. "A palavra egoísta é uma palavra muito forte. Existem palavras muito fortes e, às vezes, tem as pessoas que não gostam de ser chamados de certos tipos de palavras, mas aqui no jogo já fui chamado de tanta coisa", refletiu ele.

Isabelle, então, lembra que o baiano provavelmente não gostou de ouvir as palavras fortes que os outros participantes dispararam contra ele. Davi concordou, mas também deu sua opinião sobre a situação, deixando claro que mesmo triste com as palavras, não deixou de viver o jogo.

"Eu não gostei, e por isso não deixei de viver o Big Brother. Quantas eu já chorei no quarto com você? Quantas falei: 'Isabelle, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão me apontando por coisas que eu não sou, pela coisa que eu não faço'? E você me dava conselho e falava assim: 'Não é assim, levanta a cabeça. Não fique para baixo. Brinca, curte e se divirta'", recordou ele. "Já passei por muitos momentos, momentos de contar no dedo. Tenho história para contar nesse Big Brother. Sofri aqui dentro", completou.