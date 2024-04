BBB 24: Davi reflete sobre uso da palavra egoísta: "Fui chamado de tanta coisa"

Em conversa com Isabelle, Davi falou sobre o uso da palavra "egoísta" durante a briga com Beatriz no último Sincerão do BBB 24

Na noite desta quarta-feira, 10, Davi conversou com Isabelle no Quarto Fada e falou sobre a briga que teve com Beatriz durante o Sincerão da última segunda-feira, 10. Na ocasião, o motorista de aplicativo chamou a vendedora de "egoísta", e ela não gostou nada da palavra usada por ele.

Durante o papo com a manauara, o brother disse que acha a palavra forte, contudo, afirmou que já foi chamado de muita coisa no confinamento. "A palavra egoísta é uma palavra muito forte. Existem palavras muito fortes e, às vezes, tem as pessoas que não gostam de ser chamados de certo tipos de palavras, mas aqui no jogo já fui chamado de tanta coisa", refletiu ele.

Isabelle, então, lembra que o baiano provavelmente não gostou de ouvir as palavras fortes que os outros participantes dispararam contra ele. Davi concordou, mas também deu sua opinião sobre a situação, deixando claro que mesmo triste com as palavras, não deixou de viver o jogo.

"Eu não gostei, e por isso não deixei de viver o Big Brother. Quantas eu já chorei no quarto com você? Quantas falei: 'Isabelle, as pessoas estão me julgando, as pessoas estão me apontando por coisas que eu não sou, pela coisa que eu não faço'? E você me dava conselho e falava assim: 'Não é assim, levanta a cabeça. Não fique para baixo. Brinca, curte e se divirta'", recordou ele. "Já passei por muitos momentos, momentos de contar no dedo. Tenho história para contar nesse Big Brother. Sofri aqui dentro", completou.

Mais cedo, Beatriz e Alane reclamaram do fato do brother ter usado a palavra "egoísta" durante a briga. "Olha, eu acho que o Davi sabe que o egoísta é uma palavra forte porque, quando a Anny [Deniziane] chamou ele de egoísta, ele ficou arrasado", recordou Alane. "Eu mesma falei para a Anny: Acho que a palavra egoísta, não é nem a palavra, é o argumento", lembrou Beatriz. "Mesmo que ele tivesse usado essa palavra numa intenção não tão forte, como soou, egoísta, de qualquer forma, é uma pessoa que pensa em si", pontuou a paraense.

Davi diz que é o participante que mais sofreu no reality

Davi fez um desabafo durante uma conversa com Isabelle. O motorista de aplicativo afirmou para a sister que foi o participante que mais sofreu ataques ao longo do confinamento. "Eu sofri aqui no programa, eu sofri muito. Quem sabe o que é sofrer aqui sou eu."

"Eu posso dizer que eu sei o que é sofrer. Posso bater no peito e falar assim 'eu sei o que é sofrer no Big Brother'. Eu sei que tem outras pessoas que sofreram, mas eu tenho uma história aqui dentro", refletiu ele. Confira o desabafo completo!