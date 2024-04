BBB 24: Lulu Santos se aproxima do TOP 5 e pede para Bia: "Não me derruba!"

Lulu Santos rouba a cena ao pedir para Beatriz não derrubá-lo durante show no BBB 24

Lulu Santos está sendo a atração da festa para o TOP 5 do Big Brother Brasil 24. Em determinado momento do show, o cantor desceu do palco para chegar mais perto dos brothers.

Enquanto cantava, o artista foi cumprimentando todos os participantes, que ficaram empolgados com o momento. "Prazer te conhecer!", falou Matteus. "Obrigada", agradeceu Isabelle.

Em seguida, Lulu apertou a mão de Beatriz, que reagiu: "Ai Lulu, que alegria!". O astro brincou: "Não me derruba!", disparou relembrando o episódio em que a vendedora derrubouSabrina Sato no chão da casa.

A fala arrancou gargalhadas dos brothers que estavam presenciando o momento.

Na sequência, Lulu dançou na rodinha ao lado de Bia, Alane, cunhã, Davi e Alegrete, que vibraram com o show exclusivo do famoso.