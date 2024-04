BBB 24: Saiba quanto Beatriz já faturou no reality show

Beatriz está no paredão do Big Brother Brasil 24 contra Davi e Isabelle; saiba quantos prêmios a sister já conquistou no reality

Beatriz Reis já conquistou alguns prêmios durante sua participação no Big Brother Brasil 24. A vendedora chegou no TOP 5 do reality show da TV Globo, e disputa a preferência do público para seguir no jogo em um paredão contra Davi e Isabelle.

Caso seja eliminada do programa nesta próxima quinta-feira, 11, a paulista não terá a oportunidade de lutar pelo prêmio, que por enquanto está em R$ 2,42 milhões, mas também não voltará para casa de mãos vazias.

Ao longo do confinamento, Bia ganhou durante ações dos patrocinadores uma fritadeira elétrica e uma Smart TV. Juntando outras provas do programa, a sister somou em dinheiro R$ 15 mil .

A vendedora poderia ter mais R$ 44,5 mil no bolso, contudo, após vencer uma Prova do Líder de resistência com Isabelle, ela optou pela liderança, dando o valor para a manauara.

Irmão de Beatriz fala sobre situação financeira da sister

Beatriz teve um pouco de sua vida pessoal revelada pelo irmão. Guilherme Reis contou ao Play, da Globo, que a comerciante sujou o nome da mãe para fazer curso e que preocupou os familiares com seu jeito bastante comunicativo. Segundo ele, a vendedora do Brás passou o cartão da mãe deles para entrar no curso de teatro e acabou sujando o nome da matriarca ao não pagar as parcelas.

"Não sei em que valor está essa dívida atualmente. A Bia fez uma escola de teatro, e o dinheiro da barraca de camelô não estava sendo suficiente. A minha mãe passou no cartão de crédito algumas mensalidades. Depois, não deu mais para usar o cartão. Tem algumas mensalidades atrasadas. Sujou o nome da minha mãe, faz uns cinco anos, e a cada mês estão correndo os juros. A gente tem uma casa que não está terminada. Quando estava perto da metade, teve que parar para ajudar no curso da Bia", contou ele. Guilherme também revelou quanto que Bia ganhava em seus trabalhos. Saiba mais!