BBB 24: Brothers recordam estratégias do grupo Gnomo: 'Foi uma batalha'

Na reta final do BBB 24, os brothers do grupo Fada relembraram a rivalidade com os adversários do Gnomo durante os meses de confinamento

Os brothers do Top 5 do BBB 24 já estão em clima de despedida! Durante a manhã desta quarta-feira, 10, logo após celebrarem a chegada na reta final do reality show da Globo, os jogadores relembraram o embate entre os quartos Gnomo e Fada.

Isabelle, então, contou aos colegas de confinamento que havia conversado com Lucas Henrique, último brother eliminado do jogo, a respeito de algumas estratégias criadas no grupo do capoeirista, como a indicação direta de Giovanna para o Paredão. "A batalha Gnomo x Fadas foi uma batalha, né?", comentou Matteus.

"Eles eram muito estrategistas", opinou Beatriz. "Muito, Lucas muito inteligente", elogiou Isabelle. Na sequência, Alane recordou que os rivais sempre combinavam estratégias de jogo, principalmente para arrematar o Poder Curinga.

"Eles preparavam há semanas. Eles faziam assim: Matteus pode ganhar o Curinga, então só a gente tá no supermercado, o Matteus não, a gente dá o do Matteus. A gente nunca pensou nisso", explicou a sister. Isabelle, por sua vez, perguntou aos aliados se o grupo Fada nunca cogitou agir da mesma maneira.

"Não, a gente nunca pensou nisso", garantiu Davi. "A gente era besta", disse Beatriz. "Eu entendi o que ela falou, eles se programavam toda semana, aquela pessoa não dava [estalecas] no mercado", complementou o brother.

Vale lembrar que todos os brothers do Top 5 são integrantes do grupo Fada. Na reta final do jogo, Beatriz, Davi e Isabelle disputam o 20º paredão da temporada. O resultado da eliminação será revelado na próxima quinta-feira, 11, logo após a exibição de mais um capítulo de 'Renascer'.

Matteus 💬: "A batalha de Gnomos e Fadas foi uma batalha." #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/dUtAgxBKrP — Big Brother Brasil (@bbb) April 10, 2024

