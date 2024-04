Ana Maria surpreende com conselho sobre fim do casamento de Lucas: ‘Lealdade’

Após eliminação do BBB 24, Lucas participa de café da manhã tumultuado e recebe conselho poderoso de Ana Maria Braga sobre divórcio

Após sua saída do Big Brother Brasil 24, Lucas Henrique participou do tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no ‘Mais Você’, nesta quarta-feira, 10. Além de surpreender com uma ligação inesperada da ex-esposa, Camila Moura, o professor de educação física também ficou impressionado ao receber um conselho poderoso da veterana da Globo.

Ao final da atração, Ana Maria decidiu aconselhar o professor de educação física sobre o momento delicado após sua eliminação do reality show. Contrariando as expectativas, ela não o criticou; pelo contrário, a apresentadora surpreendeu ao destacar que este era o momento certo para ele refletir sobre sua história e seguir o próprio caminho.

"Eu vou aproveitar e vou dizer para você aqui, que hoje, agora, esse é o melhor momento para você lembrar, lembrar, lembrar, lembrar de quem você é. Você tem uma história linda, que você deu uma oportunidade para mim, para o Brasil inteiro conhecer", Ana pausou a programação e pegou Buda de surpresa com o conselho inesperado.

Na sequência, ela exaltou a trajetória do capoeirista e até destacou a lealdade do carioca com suas origens: “Da tua criação, das dificuldades que você teve, da lealdade que você tem com o seu povo, com o seu canto, com a sua profissão, as coisas que você escolheu fazer na vida. Você é um cara que se fez sozinho, praticamente. É um cara legal”, elogiou.

“Eu adoraria bater um papão com você, tomar aquela cerveja que você falou que adora e jogar conversa fora”, a apresentadora brincou e o professor aceitou o convite: “Vamos embora, Ana, é só marcar! Me chama no Direct”, ele se divertiu. Por fim, a apresentadora aconselhou sobre os ataques nas redes sociais e afirmou que também passou por isso.

"O mundo, hoje, está se transformando em um grande tribunal, com esse negócio de internet, todo mundo se acha no direito de julgar o outro, sem nenhum juízo de valor, escreve porque está imune, está impune, está escondido, as vezes, atrás de um personagem falso, não importa. Queria te dizer que isso passa”, a veterana finalizou.

Vale lembrar que Lucas foi eliminado na última terça-feira, 9. O ex-brother soube de seu divórcio nos bastidores de sua eliminação. Por isso, quando participou do ‘Bate-Papo BBB’ ele já estava ciente da separação e aproveitou para mandar um recado à sua ex-esposa. O professor afirmou que respeita o tempo dela, mas que quer ter uma conversa.

Camila chora ao falar com Lucas pela primeira vez:

Antes do conselho de Ana Maria Braga, Camila Moura entrou ao vivo no Mais Você para falar com Lucas Henrique na manhã desta quarta-feira, 10. A professora de história lamentou ter o primeiro contato com o ex-marido dessa forma e disse que esperava que ele tentasse contatá-la durante a madrugada, assim que foi eliminado do Big Brother Brasil 24.