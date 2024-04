BBB 24: Após romperem a aliança, Davi e Beatriz comemoram Top 5: 'Parabéns'

Apesar de estarem brigados, Davi e Beatriz trocaram abraços e celebraram a reta final do BBB 24 com os outros brothers da casa

Clima de paz entre os brothers! Após o grande desentendimento entre Davi e Beatriz nos últimos dias dentro do BBB 24, da Globo, os dois deixaram a mágoa de lado e se abraçaram na manhã desta quarta-feira, 10. Aproveitando a reta final do reality show, os participantes celebraram o Top 5 do programa com um belo café da manhã.

Reunidos na cozinha da Xepa, os jogadores Davi, Beatriz, Alane, Isabelle e Matteus, último líder da temporada, fizeram uma oração de mãos dadas e depois aplaudiram o momento. "Top 5!", gritaram juntos.

Na sequência, todos os brothers se abraçaram e fizeram questão de parabenizar um a um. Em meio ao rompimento de amizade, apesar de ter recusado o convite do café da manhã preparado por Davi, Bia o cumprimentou.

"Parabéns, Davi", declarou a sister, sendo abraçada pelo motorista de aplicativo. Apesar do breve contato, os dois sentaram em mesas diferentes para finalizar a refeição do dia.

Vale lembrar que os dois estão brigados desde a madrugada de segunda-feira, 8. O desentendimento se iniciou logo após a dinâmica do Sincerão, apresentada ao vivo por Tadeu Schmidt. Na ocasião, Beatriz, apontada por Davi como 'egoísta', criticou a atitude do brother.

abraço entre Davi e Beatriz pic.twitter.com/w7BEpk0DeH — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 10, 2024

Matteus lamenta briga de Davi e Beatriz na reta final

O possível fim da amizade entre Davi e Beatriz na reta final do jogo segue sendo um dos principais assuntos dentro do BBB 24, da Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 10, o brother conversou com o líder Matteus sobre o assunto e confessou também estar chateado com a situação.

Reunidos na cozinha da casa mais vigiada do país, os dois repercutiram o desentendimento do motorista de aplicativo com a sister. De acordo com Matteus, a briga, que se iniciou ainda no último Sincerão, poderia ter sido resolvida logo após a dinâmica.

"Essas conversas de vocês aí...", iniciou o gaúcho. "Você não quer se meter, né?", perguntou Davi. "Sinceramente, não é fugindo. Eu gosto dos dois e eu vejo muito que, assim, começou como uma coisa que vocês poderiam ter resolvido ontem mesmo e aí está tomando uma proporção, que eu acho que é ruim. A gente chegou junto, construímos juntos. O Top 5 nós construímos juntos", esclareceu Matteus.

Na sequência, o gaúcho comentou sobre a conversa que Davi teve com Beatriz em outro momento. Confira!