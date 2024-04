BBB 24: Matteus lamenta briga de Davi e Beatriz na reta final: 'Proporção ruim'

Em conversa com Davi, o líder Matteus afirmou que o desentendimento entre o brother e Beatriz no BBB 24 virou 'uma bola de neve'

O possível fim da amizade entre Davi e Beatriz na reta final do jogo segue sendo um dos principais assuntos dentro do BBB 24, da Globo. Durante a madrugada desta quarta-feira, 10, o brother conversou com o líder Matteus sobre o assunto e confessou também estar chateado com a situação.

Reunidos na cozinha da casa mais vigiada do país, os dois repercutiram o desentendimento do motorista de aplicativo com a sister. De acordo com Matteus, a briga, que se iniciou ainda no último Sincerão, poderia ter sido resolvida logo após a dinâmica.

"Essas conversas de vocês aí...", iniciou o gaúcho. "Você não quer se meter, né?", perguntou Davi. "Sinceramente, não é fugindo. Eu gosto dos dois e eu vejo muito que, assim, começou como uma coisa que vocês poderiam ter resolvido ontem mesmo e aí está tomando uma proporção, que eu acho que é ruim. A gente chegou junto, construímos juntos. O Top 5 nós construímos juntos", esclareceu Matteus.

Na sequência, o gaúcho comentou sobre a conversa que Davi teve com Beatriz em outro momento. "Ontem já virou um negócio, uma bola de neve.Achei legal vocês terem conversado ali, mas já estavam quase saindo [na briga] de novo. Eu sinto que ela está chateada com as coisas que você falou", declarou Matteus.

Davi, por sua vez, afirmou que também estava magoado com a situação. "Chamei ela de egoísta, uma palavra que é do jogo. E julguei a atitude que ela vem tomando. É coisa que está dentro do jogo. Não julguei ela da porta pra fora, julguei ela dentro da casa", esclareceu o motorista de aplicativo.

Por fim, Matteus reforçou que Beatriz ficou chateada por ter sido apontada como 'egoísta' por um aliado: "Mesmo sendo do jogo, ela não esperava você falar. Ela ficou magoada com as palavras que você usou", concluiu o último líder da edição.

Vale lembrar que na última terça-feira, 9, Beatriz afirmou que não gostaria mais de ser amiga de Davi. Os dois, inclusive, enfrentam o 20º paredão ao lado de Isabelle. O resultado da eliminação será anunciado na próxima quinta-feira, 11.

Davi: “As palavras que foram usadas ontem são as palavras que estavam no jogo.”

Matteus disse que cada um recebe de uma forma pic.twitter.com/82CdYQB5qH — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) April 10, 2024

Beatriz faz pedido inesperado a Matteus

Na madrugada desta quarta-feira, 10, Beatriz surpreendeu Matteus com um pedido inusitado. Após ser indicada ao Paredão em um contragolpe de Davi e decidir cortar as relações de vez com ele, a vendedora pediu que o gaúcho também evite discutir seu desentendimento com o motorista de aplicativo na reta final do Big Brother Brasil 24.

Enquanto conversavam na área externa da casa, Beatriz explicou a Matteus que percebeu um comportamento estranho após suas discussões com Davi. A vendedora acredita que o motorista possa usar as informações do colega de confinamento para se promover no jogo, especialmente agora que o grupo está rachado. Por isso, ele deve tomar cuidado com a amizade. Confira!