BBB 24: Beatriz faz pedido inesperado a Matteus sobre sua amizade com Davi

Emparedada e afastada de Davi, Beatriz surpreende ao pedir que Matteus evite conversar sobre um assunto com o motorista no BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 10, Beatriz surpreendeu Matteus com um pedido inusitado. Após ser indicada ao Paredão em um contragolpe de Davi e decidir cortar as relações de vez com ele, a vendedora pediu que o gaúcho também evite discutir seu desentendimento com o motorista de aplicativo na reta final do Big Brother Brasil 24.

Enquanto conversavam na área externa da casa, Beatriz explicou a Matteus que percebeu um comportamento estranho após suas discussões com Davi. A vendedora acredita que o motorista possa usar as informações do colega de confinamento para se promover no jogo, especialmente agora que o grupo está rachado. Por isso, ele deve tomar cuidado com a amizade.

“Eu percebi que hoje o Davi quis falar com a Alane, ali na cozinha eu vi ele falando sobre mim pra você. Eu queria falar com você, Matteus, porque, a Alane viu no quarto, ainda bem que eu não estava sozinha, o Davi joga com as palavras. Ele pega esses momentos para tentar se promover”, a atriz abriu o jogo com o estudante de engenharia.

Bia contou que observou uma conversa entre os dois envolvendo seu desentendimento com o motorista e afirmou que ele poderia tentar usar as informações por interesse futuramente: "Ele é jogador e ali na cozinha ele está fazendo a mesma coisa com você. Ele pega você pra poder contar a versão dele, pra se promover na história", ela teorizou.

Por isso, a vendedora pediu que Matteus evitasse ter essa conversa novamente com Davi: "E eu queria pedir, claro, mas aí é a sua opinião, se fosse possível, quando ele vier falar sobre esse assunto, você falar: 'Davi, eu não quero ouvir'", Beatriz pediu. O gaúcho tentou desconversar sobre seu papo com o colega, mas acatou ao pedido da amiga.

Matteus disse que já não está conversando com o motorista de aplicativo sobre a confusão, que ocasionou a separação do grupo: “Não, mas eu não vou falar mais. Ali [na cozinha] eu fui falar com ele", disse o estudante, que ainda tranquilizou a amiga: "Não te preocupa. Eu já vi mais ou menos o que tá acontecendo, vemos ver como as coisas se encaminhar eu quero ter uma conversa, mas depois!", disse.

Matteus: "Meu carinho por você [Bia] é uma coisa, por ti [Alane] é uma coisa, com ele [Davi] é uma coisa e com a Isabelle é outra coisa."



Beatriz: "Ele pode ficar querendo 'desabafar' com você, e contar as milongas dele!"



Matteus: "Não te preocupa. Eu já vi mais ou menos o que… pic.twitter.com/W6AaIuTk3H — Central Reality #BBB24 (@centralreality) April 10, 2024

Vale mencionar que as desavenças começaram depois que Beatriz e Davi protagonizaram um barraco no 'Sincerão'. Na dinâmica, os brothers indicaram qualidades e defeitos uns dos outros. O motorista definiu a vendedora como ‘falsa’ e ela ficou revoltada. Mas a amizade acabou de vez depois que Davi puxou Beatriz para berlinda em um contragolpe. Agora, eles enfrentam um paredão com Isabelle.

Beatriz ameaça denunciar Davi no Confessionário:

Na madrugada desta quarta-feira, 10, Beatriz protagonizou mais uma discussão intensa com Davi. Após ser indicada ao Paredão por um contragolpe do motorista, a atriz decidiu cortar relações de vez e fazer uma ameaça grave: ela pretende acusar o motorista de perturbá-la direto para a produção no confessionário do Big Brother Brasil 24.