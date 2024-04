BBB 24: Beatriz ameaça denunciar Davi no Confessionário: ‘Está me perturbando’

Emparedada ao lado de Davi, Beatriz corta relações de vez e ameaça expor atitudes do motorista para produção do BBB 24

Na madrugada desta quarta-feira, 10, Beatriz protagonizou mais uma discussão intensa com Davi. Após ser indicada ao Paredão por um contragolpe do motorista, a atriz decidiu cortar relações de vez e fazer uma ameaça grave: ela pretende acusar o motorista de perturbá-la direto para a produção no confessionário do Big Brother Brasil 24.

Após a formação da berlinda, Davi procurou a vendedora para conversar e tentar resolver as desavenças. Inclusive, ele chegou a declarar que gostaria de levar sua amizade com a paulista para fora da casa, mas ela não correspondeu. Ainda magoada, Bia recusou abraçar o motorista e pareceu estar incomodada com a tentativa de reconciliação.

"Aqui é um jogo de palavras. Eu julgo fatos, mas é o meu jogo. Eu julgo com coisas que não interferem nos sentimentos das pessoas e na vida pessoal delas. [..] Então, eu não vou abaixar a minha cabeça”, a vendedora cortou relações de vez e mostrou que não estava disposta a se resolver com o colega na reta final do confinamento.

Na sequência, a sister foi para o quarto para desabafar com Alane e Isabelle, inclusive, pediu para a manauara aconselhar Davi: "Não, eu só quero que você aconselhe ele, Isabelle, para ele não me procurar. Se ele é falso, isso aí é sobre ele, eu não sou falsa de ofender você, julgar com argumento mequetrefe e depois”, disparou.

Isa tentou defender seu aliado: "Eu acho que ele queria deixar tudo esclarecido", declarou. Mas Alane colocou mais lenha na fogueira: "Não, ele está jogando até agora, ele vai jogar até o final”, apontou. Bia continuou a detonar: "Ele está jogando com as palavras, ele veio aqui para jogar. Alane, eu não deveria ter falado com ele aqui”, ela lamentou.

“Eu não nasci ontem, eu tenho 23 anos, até a Alane percebeu", Bia disparou novamente e cunhã tentou alertar a vendedora sobre o fim da amizade: "Ele não vai descansar, você também não", disse a manaura. Mas ela se mostrou irredutível e ameaçou denunciar o motorista no confessionário, caso ele insista em conversar com ela.

"Não, não vou. Ele vai me procurar, eu não vou falar. Se ele começar a vir atrás de mim, eu vou no Confessionário falar para produção: 'está me perturbando, está vindo atrás de mim o tempo todo', eu vou falar!!! Não quero que venha atrás de mim falar comigo, não sou obrigada a falar com ele. Não quero resolver", Beatriz ameaçou sem pensar duas vezes.

beatriz falando que vai no CONFESSIONÁRIO se davi continuar perturbando ela KKKKKKKK acabou o conto de fadas #bbb24pic.twitter.com/1hAqGP3NNb — PAIVA (@paiva) April 10, 2024

Vale mencionar que as desavenças começaram na última segunda-feira, 8, depois que Beatriz e Davi protagonizaram um barraco durante a dinâmica do 'Sincerão'. Na atividade, todos os participantes tinham que indicar qualidades e defeitos uns dos outros. Por isso, o motorista definiu a vendedora como ‘falsa’ e ela ficou revoltada.

Como foi a formação do Paredão?

Após vencer uma das maiores provas da história do BBB, Matteus indicou Isabelle direto ao paredão. Em seguida, a casa votou em aberto começando pelo indicado pelo Líder. Após votar, cunhã precisou escolher o próximo e assim sucessivamente. Davi e Bia empataram com 2 votos e Matteus precisou desempatar e escolheu o baiano, que puxou a paulista.