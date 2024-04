BBB 24: Beatriz se desespera e cai no choro após brigar com Davi: ‘Eu errei?’

Após protagonizar barraco na dinâmica do ‘Sincerão’, Beatriz cai no choro ao desabafar sobre a sua relação com Davi no BBB 24

Na madrugada desta terça-feira, 9, os participantes do Big Brother Brasil 24 mantiveram o clima agitado após as polêmicas da dinâmica do 'Sincerão'. Beatriz não conseguiu conter as lágrimas e desabou durante uma conversa com Alane, após uma discussão com seu aliado de longa data, Davi. A paulista chegou até a questionar seu posicionamento na confusão.

Reunidas na área externa da casa depois da confusão, Beatriz se desesperou e começou a chorar ao lembrar da briga. No entanto, a atriz ganhou o apoio da bailarina, que tomou partido na confusão e prometeu defender a amiga: “Eu tenho muito orgulho de você, do fundo do meu coração. Tudo que você fala, eu acho incrível”, disse Alane.

"Você ter botado o Rodriguinho, apesar dele ser sua opção de voto, para proteger também o Davi, é incrível, lindo", a bailarina tentou consolar, mas Bia continuou a questionar sobre a briga: "Você acha que eu errei agora?", perguntou sem rodeios. Alane saiu em defesa: "Eu não acho que você errou, eu amo o Davi, mas eu não acho que você errou", apontou.

Na sequência, Beatriz desabafou e afirmou estar muito chateada com a confusão e Alane tentou tranquilizar novamente: "Estou totalmente do seu lado, não porque você é minha amiga, mas porque eu te admiro. Se todo mundo estiver contra você, eu vou estar do seu lado. Ainda mais sabendo que você está certa”, completou.

Para quem não acompanhou, Beatriz e Davi protagonizaram um barraco durante a dinâmica do 'Sincerão'. Na atividade, todos os participantes tinham que indicar qualidades e defeitos uns dos outros seguindo uma ordem estabelecida por sorteio. Era necessário escolher um adjetivo para colocar em uma faixa na cabeça da pessoa mencionada e justificar.

Na sua vez de participar, Davi classificou Beatriz como egoísta e mencionou que, quando a vendedora estava no Paredão, ela consumia todos os seus alimentos para evitar que outros participantes os aproveitassem caso ela fosse eliminada. Além disso, ele apontou que a colega não respeitava o sentimento dos outros quando estão emparedados.

Beatriz, por sua vez, ficou muito chateada com o colega de confinamento e fez questão de rebater os comentários. Logo, eles iniciaram uma discussão intensa, que pode romper o grupo antes da final do reality show. Vale lembrar que até o momento, restam apenas seis participantes: Lucas Henrique, Isabelle, Matteus, Alane, Beatriz e Davi.

Tadeu dá chamada ao vivo em sister no Sincerão:

Beatriz e Davi não foram os únicos que arrumaram confusão no Sincerão da última segunda-feira, 8. Isabelle escolheu Matteus para colocar o defeito de 'vetezeiro' e justificou dizendo que ela e as sisters brincam que ele coloca a sunga para aparecer. Mas Tadeu Schmidt não aceitou e deu uma chamada em cunhã, pedindo para ela caprichar na explicação diversas vezes.