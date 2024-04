BBB24: Tadeu dá chamada ao vivo em Isabelle no Sincerão: "Preciso insistir"

Isabelle não soube explicar os motivos de ter colocado um defeito em Matteus e tomou uma chamada ao vivo de Tadeu Schmidt

Na reta final do Big Brother Brasil 24, o Sincerão desta segunda-feira, 08, o top 6 precisou indicar as qualidades e os defeitos dos brothers. Com ordem definida em um sorteio, eles deveriam escolher um dos defeitos para colocar na faixa da cabeça de uma pessoa e justificar, e depois escolher uma qualidade e justificar. O mesmo participante não poderia ser citado mais de uma vez tanto para defeito quanto para qualidade.

Segunda sorteada, Isabelle escolheu Matteus para colocar o defeito de 'vetezeiro' e justificou dizendo que ela e as sisters brincam que ele coloca a sunga para aparecer: "Na minha percepção é um tipo de VT, tendo em vista que poderia estar ali fazendo outra coisa, para mim isso é um tipo de VT e dos defeitos que tem aqui esse é o que se encaixa em você".

Tadeu Schmidt deu uma chamada em cunhã e pediu para ela caprichar na explicação. "Porque ele é vetezeiro e porque isso é um defeito nele?", questionou pedindo para acrescentar mais tempo para ela se explicar.

A amazonense repetiu a mesma coisa e o apresentador seguiu insistindo: "E por que que isso é uma coisa ruim? [...] Eu preciso insistir e preciso entender porque isso é um defeito do Matteus. Porque é ruim, porque te incomoda?".

Isabelle continuou citando uma ocasião que aconteceu mais cedo na cozinha em que o gaúcho teria abaixado um pouco a sunga para brincar com elas: "Eu só tenho isso para colocar de vetezeiro nele, foi essa brincadeirinha".

"É que ele faz para aparecer, é isso?", continuou perguntando o apresentador. "Pronto, é isso!", respondeu a dançarina. "Ele faz para aparecer e isso te incomoda?", insistiu Tadeu. "Não me incomoda exatamente, mas tendo em vista um vetezeiro, isso faz parte de um VT", finalizou cunhã.

Após Isabelle atribuir a qualidade a Davi, o comandante do BBB aproveitou para dar mais uma chamada nos últimos seis finalistas. "Todo mundo se conhece há mais de 90 dias, todo mundo sabe as qualidades e defeitos de cada um", disparou.