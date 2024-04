BBB 24: Isabelle se solidariza com situação de Buda: 'É aterrorizante'

Ficou com dó! Isabelle se solidariza com situação de Lucas Henrique no BBB 24; sister não aguentou ao vê-lo sozinho no quarto

Último integrante do Grupo Gnomo na casa, Lucas Henrique está no paredão e sem nenhum aliado na reta final do jogo. Diante da situação do brother, Isabelle ficou comovida ao vê-lo sozinho e logo ofereceu companhia a ele nesta segunda-feira, 08.

A manauara comentou que não aguentar ver uma pessoa solitária e que, mesmo eles não sendo grandes amigos e muito próximos, ela está disposta a conversar com ele. A dançarina se ofereceu para fazer companhia ao professor de capoeira.

"Eu particularmente não quero que você se sinta só. A gente não é amigos, melhores amigos, ou até mesmo aliados, mas me chama para conversar, se você quiser companhia para comer, dançar...", disse Isabelle. "Independente do que aconteça amanhã ou hoje... É de coração, porque a solidão aqui é aterrorizante", comentou a manauara.

"Me dá um desespero ver alguém sozinho porque eu já estive sozinha. Até aqui, com a casa cheia de gente eu já me senti sozinha", compartilhou Isabelle. "Obrigado", agradeceu Lucas Henrique.

Vale lembrar que o brother foi colocado no paredão por Davi. O baiano venceu a Prova do Líder pela primeira vez no programa e fez questão de emparedar seu rival. Na Central do Líder, ele ainda descobriu o número de votos que recebeu durante a atração e quem foi o participanta que o escolheu mais vezes.

Giovanna fica em choque ao ver brother mais seguido

Após ser eliminada do BBB 24 neste domingo, 07, Giovanna participou do Bate-Papo BBB e ficou sabendo de algumas coisas que aconteceram durante seu confinamento no reality show. Uma delas foi quem foram os participantes mais seguidos.

Ao ver os brothers que mais aumentaram seus números na rede social, a nutricionista ficou passada. Ainda mais que o primeiro foi Davi, um de seus rivais dentro do programa. Giovanna então se mostrou surpresa com os queridinhos pelo público. Veja a reação dela aqui.