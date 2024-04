BBB 24: Veja spoiler de como será a próxima prova

Boninho dá spoiler de como será a próxima prova do BBB 24, que acontecerá fora da casa do reality show e com grande estrutura

O diretor de TV Boninho agitou as redes sociais nesta segunda-feira, 8, ao dar um spoiler de como será a prova da próxima terça-feira, 9, no BBB 24, da Globo. Em um vídeo no Instagram, ele mostrou a preparação da produção para montar uma prova grande e na área externa da emissora.

Boninho mostrou que a prova vai acontecer fora do estúdio onde fica a casa do Big Brother Brasil e contará com um guindaste para erguer os participantes. Os detalhes da dinâmica ainda não foram revelados pela equipe.

“Uma das maiores provas que o BBB já teve! É amanhã”, disse ele na legenda. A prova acontecerá após a eliminação do paredão, que é disputado por Alane, Isabelle e Lucas Henrique.

Boninho falou sobre Davi e Bin

Boninhoquebrou o silêncio e se pronunciou sobre a decisão da Globo de manter MC Bin Laden e Davi no Big Brother Brasil 24.

Os brothers se envolveram em uma briga que quase acabou em agressão e boa parte da web pediu que os dois fossem expulsos. Mas no programa ao vivo da última terça-feira, 26, Tadeu Schmidt deu apenas uma bronca no funkeiro e no baiano.

O diretor do programa, que costuma comentar diversos assuntos nas redes sociais, estava em silêncio desde o ocorrido, mas se manifestou sobre a decisão.

Em resposta à Fábia Oliveira do jornal Metrópoles, Boninho deu a entender que em nenhum momento foi discutido a eliminação do funkeiro e do baiano.

“Uma coisa estava clara: a chamada não mudou o dia todo! Porque não teve nenhum clima”, explicou à jornalista.