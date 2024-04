BBB 24: Davi e Isabelle se preocupam com discurso de Tadeu: 'Foi pra mim'

Após eliminação de Giovanna, Davi e Isabelle se preocupam com palavras de Tadeu Schmidt e enxergam possível indireta para eles

Mais uma eliminação aconteceu no BBB 24 neste domingo, 07, e Tadeu Schmidt fez seu discurso para a saída de Giovanna, mas Davi e Isabelle enxergaram uma possível indireta nas palavras do apresentador.

No Quarto do Líder, os aliados conversaram sobre o que ouviram e se mostraram preocupados com o que podem estar fazendo no jogo. Na reta final, eles viram um possível recado do comunicador para eles.

"Davi, se foi, foi pra mim, foi por ontem", falou Isabelle. O brother discordou: "Não sei se foi pra você, mas ele falar que pode alterar os fatos, tudo que ia acontecer...", comentou. "Eu nem prestei atenção nisso. Quando a Bia tocou no assunto, eu voltei para o discurso dele e parei pra refletir um pouco", contou o baiano.

"Às vezes, ele transmite um recado pra gente no meio do discurso, a gente pensa que é para o eliminado. Às vezes, é para a casa inteira", analisou o motorista de aplicativo.

Após a eliminação de Giovanna com mais de 75% dos votos, em um paredão contra Davi e Alane, o motorista de aplicativo venceu pela primeira vez uma Prova do Líder.

Confira o discurso da eliminação de Giovanna:

Eliminada, Giovanna fica em choque ao ver brother mais seguido do BBB 24

Após ser eliminada do BBB 24 neste domingo, 07, Giovanna participou do Bate-Papo BBB e ficou sabendo de algumas coisas que aconteceram durante seu confinamento no reality show. Uma delas foi quem foram os participantes mais seguidos.

Ao ver os brothers que mais aumentaram seus números na rede social, a nutricionista ficou passada. Ainda mais que o primeiro foi Davi, um de seus rivais dentro do programa. Giovanna então se mostrou surpresa com os queridinhos pelo público. Veja a reação dela aqui.