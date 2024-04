BBB 24: Quem sai? Enquetes apontam eliminação de favorito

Após ser um dos brothers mais seguidos do BBB 24, participante lidera enquetes para ser eliminada; veja as porcentagens

Na reta final do BBB 24, com o modo turbo ativado, mais um paredão foi formado nesta terça-feira, 09, e três brothers se enfentam: Beatriz, Davi e Isabelle. Após os últimos acontecimentos na casa muita coisa mudou e o público, pelas enquetes, mostra que deseja a saída de uma até então favorita.

Depois de conquistar milhões de seguidores com seu jeitinho eufórico, Bia tem riscos de deixar o reality show. Nos últimos dias, depois de brigar com Davi por conta do "egoísta" no Sincerão, a comerciante do Brás perdeu cerca de 200 mil seguidores na rede social e está na frente nas enquetes.

A comerciante está com mais de 66% na enquete do UOL e Davi vem em seguida com 25,7%. Já Isabelle é a menos votada com 8,16%. No Votalhada, Bia lidera com mais de 74%.

No Sincerão desta segunda-feira, 08, Davi colocou a placa de "egoísta" por ter visto Beatriz falar que comeria todos os alimentos. A comerciante não gostou nem um pouco da crítica e discutiu com o baiano. Ela comentou que vê desespero no comportamento dele para mostrar jogo para o Brasil.

Como foi a formação do paredão

Após vencer uma das maiores provas da história do BBB, Matteus indicou Isabelle direto ao paredão.

Em seguida, a casa votou em aberto começando pelo indicado pelo Líder. Após votar, cunhã precisou escolher o próximo e assim sucessivamente.

Davi e Bia empataram com 2 votos e Matteus precisou desempatar. O gaúcho mandou o baiano direto ao paredão como o mais votado pela casa. Davi teve direito a um Contragolpe e puxou Beatriz direto para berlinda.

Um dos participantes será eliminado na próxima quinta-feira, 11.