BBB 24: Será que acabou a amizade de Beatriz e Davi? Ela toma decisão

Após discussão nesta terça-feira no BBB 24, Beatriz toma decisão sobre o futuro de sua relação de amizade com Davi

O clima ficou bem tenso entre Beatriz e Davi na casa do BBB 24, da Globo, nesta terça-feira, 9, após ele chamá-la de egoísta no Sincerão. Durante o dia, ela contou que não quer mais ser amiga dele e desabafou sobre a situação que eles enfrentaram.

“Não quero mais a amizade dele. Não me interessa a amizade de uma pessoa que fala que me ama, mas quando vem com um argumento negativo comigo, meia boca, fuleiro, quer que eu engula o argumento. Ele não sabe respeitar minha opinião. Ele quer que eu fique de gracinha com ele”, disse ela.

Então, Beatriz contou que já está mais calma depois da briga. “Foi um dia muito pesado, mas Deus me sustenta. Eu estou melhor, eu orei bastante. Ontem ele pegou um argumento bem meia-boca. Ele tinha que ser homem para falar sobre isso, sobre a casca de banana, mas ele veio querer julgar um sentimento que eu tenho pela Alane, ele não foi sábio, não. Ainda mais ele que está sempre com a gente”, disse ela.

Por fim, Bia relembrou: “O Tadeu não obrigou ele a pegar nenhuma plaquinha, ele fez o jogo dele. De verdade, eu gosto muito dele, mas ele vai levar para o lado jogador, eu também sou jogadora”.

Beatriz acha que vai ser eliminada

A sister Beatriz teve uma tarde agitada na casa do BBB 24, da Globo, ao ter uma discussão com Davi por causa do Sincerão. Então, a sister foi conversar com Alane sobre o ocorrido e desabafou sobre qual deve ser a posição no jogo.

"No próximo que eu for, eu saio", disse ela. E Alane respondeu: "Não, você não vai. Eu estou com medo de sair hoje à noite, mas...Sair é apavorante, mas eu estou seguido meu coração e defendendo uma amiga que eu amo, entendeu?". Por fim, Beatriz disse: "Eu também, Alane. Eu estou defendendo o sentimento que eu tenho por você".

Mesmo assim, Beatriz desabafou: "Eu cavei minha própria eliminação". Por sua vez, Alane disse: "Não, você não fez isso. Talvez a dinâmica aconteça de forma que vocês possam ir juntos, e eu, sinceramente, acho que a única pessoa que é capaz de bater de frente nessa casa com o Davi é você".