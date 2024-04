BBB 24: Bia cai no choro após briga com Davi: "Ouvir isso de um amigo"

Em conversa com Alane, Beatriz chorou ao relembrar as frases que escutou de Davi durante discussão

Em conversa com Alane, Beatriz caiu no choro ao repercutir a briga que teve com Davi na tarde desta terça-feira, 09, no Big Brother Brasil 24. A vendedora chorou ao relembrar as frases que o baiano disse para ela. A discussão começou após o brother chamar Bia para conversar por intitular a sister como 'egoísta' durante o Sincerão.

"Eu falei 'Davi, eu quase soltei a mãozinha no Mercado Livre', 'se você solta, problema é seu', escutar isso de um amigo é f***. Você escutar isso de um adversário, mas de um amigo, sendo que na Prova do hot dog que eu fiquei com ele, eu fiquei feliz", disparou.

A sister relembrou a Prova de Resistência que ela venceu e ficou até o fim com Davi: "Eu falei para o Brasil sozinha na academia: 'Brasil, eu fiquei muito feliz de ter ganhado a Prova de Resistência no Dia Internacional da Mulher, me senti muito honrada, mas me doeu muito ver como ele saiu da Prova'. Quando ele falava 'Bia, eu não tive nenhuma festa', eu ficava 'Meu Deus, ele não teve nenhuma festa'".

Em seguida, ela relembrou que teve momentos em que pensou em se jogar, mas 'algo não a deixava cair'. "Eu jamais falaria isso para ele, Alane. Se você caísse, era problema seu', 'se você soltasse a mãozinha do Mercado Livre, era problema seu', cara, escutar isso de um amigo que você ama. De um adversário, se um adversário perder a prova, eu vou achar bom. É meu adversário mesmo, eu quero que ele se lasque, mas um amigo?", continuou.

Bia também mencionou que o baiano fazia um som proposital com a boca e comparou com ela ter falado alto durante a Prova do Líder de semana passada que, inclusive, recebeu uma bronca de Tadeu Schmidt.

"Eu fui egoísta porque falei alto na prova, não estou justificando meu erro...", disse. "Você falou alto sem querer, ele fez propositalmente", observou Alane. "E eu errei! Quando Tadeu chamou minha atenção, eu errei. Quando ele falou da Sabrina Sato, eu me senti muito envergonhada, queria me esconder em um buraco", recordou.