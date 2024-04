BBB 24: Lucas detona Davi: "Tentando arrumar briga para ficar no foco"

Lucas Henrique opina sobre briga de Davi e Beatriz e diz que está o BBB 24 inteiro pontuando o comportamento do baiano

Lucas Henriquedeu a sua opinião sobre a nova discussão de Davi e Beatriz, que aconteceu na tarde desta terça-feira, 09, no Big Brother Brasil 24.

No Quarto Fadas, Buda conversou com Alane e Beatriz e disse que passou o que a vendedora está passando desde as primeiras semanas do programa.

"É surreal isso!", reagiu o carioca. "O quê?", perguntou Bia. "Cara, o que você está passando, eu passei o jogo inteiro com o Davi. Estou pontuando isso desde o começo, gente! É a mesma coisa!", desabafou.

"Ele viu que Tadeu falou que precisa se posicionar, que é um jogo de comprometimento até o fim e ele arruma briga de outras pessoas, inclusive", continuou, afirmando que Davi se meteu na briga de Alane e Yasmin e Alane e Leidy Elin.

"Ele está sempre tentando arrumar briga para poder ficar no foco. Ele acha que comprometimento é isso, arrumar briga. Agora ele vai arrumar briga com você. Quando você sair ou ele sair, ele vai arrumar com ela [Alane] ou com outra pessoa, porque é assim. Ele acha que se comprometer é isso", disparou.