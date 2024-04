BBB 24: Tadeu Schmidt dá bronca em Beatriz por ignorar regra em Prova: ‘Já pedi’

Que situação! Tadeu Schmidt perde a paciência e dá mais um esporro após Beatriz por ignorar regras na Prova do Líder do BBB 24

Na última quinta-feira, 4, Beatriz levou toda a casa para o 'Tá com Nada' depois de receber uma punição gravíssima por usar um biquíni inadequado no 'Big Brother Brasil 24'. Mas parece que a sister não aprendeu com o erro. Durante a Prova do Líder, a vendedora ignorou uma regra crucial da dinâmica e acabou recebendo mais uma bronca do apresentador Tadeu Schmidt.

Após explicar as regras, o comandante da atração reforçou a importância de ficar em silêncio para não atrapalhar os adversários na disputa pela liderança. Nesta prova, os brothers deveriam focar em uma tela com um 'jogo da memória', exigindo concentração e habilidade para memorizar alguns itens e números para conquistar a vitória na competição.

No entanto, Beatriz continuou a falar enquanto outros brothers competiam. Por isso, Tadeu decidiu intervir e deu mais uma bronca na participante: "Bia, já pedi uma vez e vou pedir de novo. Por favor, silêncio. Você continua falando enquanto o telão está no ar e isso pode atrapalhar os outros”, o apresentador disparou ao vivo.

Na sequência, ele ainda reforçou mais uma vez a regra para a vendedora: "Então, por favor, silêncio”, pediu novamente. Após receber outra repreensão, Beatriz competiu em silêncio, porém não conseguiu conquistar a liderança. O vencedor da disputa foi novamente Lucas Henrique, que demonstrou agilidade ao memorizar os itens e se destacou entre os rivais.

Beatriz mais uma vez levando bronca do Tadeu durante o ao vivo. #BBB24pic.twitter.com/pNAUqgU6iu — PAN (@forumpandlr) April 5, 2024

Na semana Turbo do reality show, amanhã será formado um paredão triplo. Por isso, o Líder, Lucas Henrique, deve indicar um participante. Em seguida, a casa vota no confessionário para salvar um concorrente. Os dois brothers que receberem menos votos se juntarão à berlinda e, no domingo, 07, mais um participante será eliminado.

Beatriz recebe punição gravíssima do Big Boss:

A sister Beatriz foi alvo de uma bronca do Big Boss na tarde desta quinta-feira, 4, na casa do BBB 24, da Globo. Inclusive, ela levou uma punição gravíssima por causa de uma atitude proibida no reality show. Tudo começou quando Bia decidiu usar cascas de banana para personalizar o seu biquíni. Ela colocou as cascas da fruta em um biquíni preto e foi fazer um ‘comercial' no jardim da mansão.

Enquanto estava falando para a câmera sobre o seu look inusitado, ela foi interrompida pela bronca. A voz misteriosa do Big Boss informou que ela já foi avisada para não fazer roupas com cascas de frutas e que iriam tirar 500 estalecas dela por descumprir. Essa foi a gota d’água das punições. Logo depois da bronca que ela levou do Big Boss, a produção já ativou o alarme do Tá Com Nada em toda a casa.