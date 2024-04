BBB 24: Lucas Henrique vence Prova do Líder e segue na liderança

Buda levou a melhor na Prova do Líder e conquistou sua quinta liderança do Big Brother Brasil 24

Lucas Henrique venceu novamente a Prova do Líder e se manteve na liderança do Big Brother Brasil 24.

Buda levou a melhor na disputa de uma espécie de 'jogo da memória' e se tornou Líder pela quinta vez no programa.

Como foi a prova

Cada jogador tinha uma raia para fazer a prova, onde era o 'garçom'. Eles deveriam ficar atentos aos pedidos que apareciam no telão a cada rodada. Os pedidos mostravam diferentes combinações de petiscos e bebidas, e cada pedido correspondia a um número.

Após a sequência, com diferentes pedidos no telão, eles deveriam responder à pergunta da rodada. Atrás do balcão, eles deveriam pegar o card o correto, numerados de 1 a 16, e levar a bandeja até a mesa.

Vencia a prova quem fizesse 8 pontos primeiro.