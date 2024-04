BBB 24: Lucas Henrique analisa estratégia contra rivais na reta final: 'Previsível'

Sozinho, o brother Lucas Henrique refletiu sobre a estratégia de jogo combinada com Giovanna para o próximo paredão do BBB 24

Na tarde desta quinta-feira, 4, o brother Lucas Henrique aproveitou para refletir um pouco sobre os próximos passos do jogo, que já está em sua reta final. Sozinho no quarto do líder do BBB 24, da Globo, o capoeirista analisou a estratégia combinada anteriormente com Giovanna.

Para quem não sabe, eles analisaram a possível eliminação de MC Bin Laden e decidiram se indicar direto ao paredão do reality caso vençam a liderança. Com isso, os integrantes do grupo Fada precisarão votar entre si durante a formação de uma nova zona de risco.

Assim, no cômodo especial da casa, Lucas Henrique repetiu a estratégia montada com a sister e disparou: "Que jogo morno, nada de interessante. Tudo previsível. Tenho que pegar a liderança de novo e indicar a Giovanna e eles se votarem", observou o brother.

Lucas Henrique: 💬 "Que jogo morno, nada de interessante, tudo previsível. Eu tinha que pegar a liderança de novo e indicar a Giovanna e eles se votarem" 👀 #BBB24#RedeBBBpic.twitter.com/RFx3EMera0 — Big Brother Brasil (@bbb) April 4, 2024

Ainda no quarto do líder, enquanto olhava as fotos da família, Lucas questionou: "Como devem estar as coisas aí fora?". Na tarde de quarta-feira, 3, o participante teve uma conversa sincera com MC Bin Laden e revelou que "não tem mais forças".

No bate-papo com o funkeiro, ele ainda mencionou a ausência de sua ex-esposa, Camila Moura, afirmando que ela teria "sumido". Lucas Henrique não recebe mais nada relacionado a nova influenciadora digital há mais de um mês. Confinado, ele ainda não sabe que ela decidiu colocar um ponto final na relação após os flertes do brother com Pitel.

👀 Mais cedo, Lucas desabafou sobre ausência de esposa nas dinâmicas do programa: 'Minha esposa sumiu'



MC: "Às vezes, a gente não quer se entregar, né, pai? E eu sou um cara que não queria me entregar em nenhum momento aqui."



Lucas: "Eu também não, velho. Mas, Bin, de verdade,… pic.twitter.com/g17oN1QXMF — Antenados #BBB24 (@canalantenados) April 3, 2024

Davi explica motivo de não temer o paredão

Durante a manhã desta quinta-feira, 4, os brothers Davi e Isabelle deitaram no gramado da área externa do BBB 24, da Globo, e aproveitaram para conversar sobre o paredão da semana. Na ocasião, a sister elogiou o fato do amigo demonstrar bastante tranquilidade em relação a berlinda, que enfrenta contra MC Bin Laden.

Davi, por sua vez, recordou sua longa trajetória no jogo e explicou para Isabelle o motivo de não temer o paredão. "Por que eu sou tranquilo? Porque eu sei o que eu faço. Eu sei o que se pede e o que eu fiz até aqui", declarou o baiano.

Na sequência, o brother refletiu sobre alguns embates protagonizados com alguns adversários durante os quase 100 dias de confinamento. "Se teve 26 participantes nessa casa, com uns 20, com uns 17, com uns 18, com uns 15, eu tive algumas coisas", disse ele.

E completou: "Então eu sei o que eu construí aqui dentro, eu sei meu posicionamento, eu sei a pessoa que eu fui, eu sei quem eu sou. Então tudo isso me conforta e me deixa tranquilo quando eu tô no paredão".