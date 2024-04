BBB 24: Lucas e Giovanna combinam estratégia contra rivais: 'Última cartada'

Analisando a possível eliminação de MC Bin Laden do BBB 24, Lucas e Giovanna combinaram uma estratégia para o próximo Paredão

Após os brothers formarem um novo Paredão no BBB 24, da Globo, Lucas Henrique e Giovanna se reuniram na cozinha da casa para conversar sobre o jogo. Analisando a possível eliminação de MC Bin Laden, que enfrenta a berlinda dupla contra Davi, os dois planejaram uma estratégia para os próximos dias.

Assim, com esse cenário, Giovanna comentou que, provavelmente, ela e Lucas estarão na próxima zona de risco ao lado de algum adversário do grupo Fada. "Ou seja, de quinta para domingo vai ser eu, você e alguém", observou ela.

Neste momento, o capoeirista sugeriu um plano entre eles contra os adversários: "Mas se eu pegar ou você pegar [a liderança], a gente tem que se indicar. Para no mínimo tentar a última cartada", explicou o brother. Bin Laden, que também estava no local, concordou com o colega de confinamento.

"Se eu ou você ganhar a prova a gente se indica. Você me indica ou te indico pra movimentar o jogo. Pode ir sem medo", declarou Lucas Henrique, garantindo que a sister poderá indicá-lo. "Lógico", afirmou Giovanna.

O brother, então, finalizou: "E quem ficar no TOP 6 tem a obrigação de lutar pelo TOP 3 ganhando duas provas. Tem que ganhar duas provas, prova de resistência e mais uma".

Vale lembrar que, caso os jogadores consigam realizar a estratégia de indicar um ao outro para o Paredão, os adversários do Fada precisarão votar entre si durante a formação da berlinda .

Giovanna e Buda vão se indicar pro Paredão caso ganhem o líder. Fadas terão que se votar. #BBB24pic.twitter.com/t9MT9gud57 — Dantas (@Dantinhas) April 3, 2024

Lucas Henrique lamenta ausência de foto da ex-esposa

Dono da liderança pela quarta vez no BBB 24, da Globo, o brother Lucas Henrique entrou no quarto do Líder durante a madrugada desta quarta-feira, 3, e se deparou com novos registros especiais de sua família. No entanto, a ausência da foto de Camila Moura, sua ex-esposa, foi novamente sentida por ele.

Assim que entrou no cômodo junto com Giovanna, o capoeirista pegou um dos retratos e percebeu a falta da nova influenciadora. "Minhas irmãs... Não veio foto da Camila de novo", disse Lucas. Momentos depois, enquanto olhava as imagens na Central do Líder, o brother comentou mais uma vez a ausência da mulher.

"A foto que a gente quer ver mesmo nunca vem, né?", observou Giovanna. "É, mas eu entendo. Acho que Camila não quer ser exposta ou já desistiu de mim", declarou o líder. "Pelo amor de Deus, Buda. 15 anos que vocês estão juntos?", rebateu a sister. E completou: "15 anos que vocês estão juntos, ela vai desistir de você agora? Me ajuda a te ajudar. Nada a ver".