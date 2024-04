BBB 24: Lucas Henrique lamenta ausência de foto da ex-esposa: 'Desistiu de mim'

Dono de mais uma liderança no BBB 24, o brother Lucas Henrique notou a ausência de Camila Moura, sua ex-esposa, entre as fotos da família

Dono da liderança pela quarta vez no BBB 24, da Globo, o brother Lucas Henrique entrou no quarto do Líder durante a madrugada desta quarta-feira, 3, e se deparou com novos registros especiais de sua família. No entanto, a ausência da foto de Camila Moura, sua ex-esposa, foi novamente sentida por ele.

Assim que entrou no cômodo junto com Giovanna, o capoeirista pegou um dos retratos e percebeu a falta da nova influenciadora. "Minhas irmãs... Não veio foto da Camila de novo", disse Lucas. Momentos depois, enquanto olhava as imagens na Central do Líder, o brother comentou mais uma vez a ausência da mulher.

"A foto que a gente quer ver mesmo nunca vem, né?", observou Giovanna. "É, mas eu entendo. Acho que Camila não quer ser exposta ou já desistiu de mim", declarou o líder. "Pelo amor de Deus, Buda. 15 anos que vocês estão juntos?", rebateu a sister. E completou: "15 anos que vocês estão juntos, ela vai desistir de você agora? Me ajuda a te ajudar. Nada a ver".

Vale lembrar que Camila Moura decidiu colocar um ponto final no casamento com Lucas Henrique após o brother demonstrar interesse em Pitel dentro do confinamento. Desde então, a influenciadora anunciou publicamente que os dois não estavam mais juntos. Ele, no entanto, ainda não sabe .

A ausência dela, inclusive, já foi bastante sentida pelo capoeirista em um Almoço do Anjo. Na ocasião, Lucas demonstrou preocupação ao notar a falta da ex-esposa no vídeo especial enviado a ele e chegou a pedir para que fosse eliminado no Paredão.

Na última terça-feira, 2, Camila usou as redes sociais para compartilhar um desabafo a respeito de seu casamento com o brother e revelou que já havia sido traída por ele anteriormente.

Camila Moura revela se voltará ou não com Lucas Henrique

Em entrevista concedida ao portal LeoDias na última segunda-feira, 1, Camila Moura revelou que não sabe se retomará seu casamento com Lucas Henrique quando o BBB 24 chegar ao fim. Tudo isso é decorrente das investidas do brother em Giovanna Pitel durante o confinamento.

Casada com Buda há 8 anos, a professora de história compartilhou que irá reencontrá-lo em algum momento, mas ainda não tomou uma decisão sobre o futuro do relacionamento. "Eu não sei, não sei mesmo. Estou sendo muito honesta", disse ela, que repercutiu nas redes sociais após os últimos acontecimentos.

"Eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções", finalizou Camila. Confira!