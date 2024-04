Camila Moura revela que já foi traída por Lucas Henrique antes do BBB 24

"Ele sabia que se fizesse isso de novo não teria perdão", garantiu Camila Moura ao abrir o jogo sobre já ter sido traída por Lucas Henrique

Camila Moura decidiu abrir o jogo sobre seu relacionamento com Lucas Henrique, que está confinado no BBB 24. A professora revelou que já foi traída pelo marido antes dele entrar no reality da TV Globo, e confessou que estava sendo humilhada devido ao flerte do carioca com Giovanna Pitel.

"Eu decidi me manifestar porque eu estava sentindo que eu estava sendo humilhada naquela situação, decidi me defender. Eu passei a primeira parte do programa defendendo ele", disse ela em entrevista ao jornalista Leo Dias, durante o programa Fofocalizando, do SBT.

Depois, Camila ainda contou que foi chamada de "corna" após Lucas começar a se aproximar de Pitel. "Quando eu fui na rua, ao mercado, me chamaram de corna. Naquele momento, eu falei: 'Não dá, não vou ficar me expondo, lutando pelo cara'. Ele não consegue fazer o mínimo por mim, que é não me expor, porque foi o que eu pedi: 'Não me expõe'", relatou ela, contando que já foi traída antes. "Claro, ué, houve, sim [traição]. É por isso que esse foi o segundo strike e último", afirmou.

Em outro momento da conversa, Camila revelou que não sabe se retomará seu casamento com Lucas Henrique quando o BBB 24 chegar ao fim. "Eu não sei, não sei mesmo. Estou sendo muito honesta", disse ela, que repercutiu nas redes sociais após os últimos acontecimentos. "Eu não posso bater o martelo porque o futuro a Deus pertence. Não vou determinar um sim ou um não porque não tenho bola de cristal. Eu tenho minhas convicções", finalizou.

Após a entrevista ir ao ar, a ex-mulher de Lucas passou a receber alguns questionamentos no Instagram sobre a primeira traição do brother, e ela esclareceu: "Lucas já vacilou comigo antes em relação à fidelidade no casamento. Ele sabia que se fizesse isso de novo não teria perdão. Ele usa o fato de eu ter perdoado, ter feito anos de terapia de casal, anos terapia individual cada um, como ato de se 'safar'", disparou.

Ex de Lucas Buda revela acordo

Camila Moura revelou detalhes sobre sua vida após ganhar fama na internet por causa da participação dele no BBB 24, da Globo. Em entrevista ao colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre quando decidiu que quer separar e qual foi o acordo deles antes do rapaz ir para o confinamento. Para começar, ela contou que eles conversaram sobre a possibilidade de Lucas se interessar por alguém dentro da casa, mas o acordo deles era ele não fazer nada. Confira o que ela disse!