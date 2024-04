Ex de Lucas Buda revela acordo que fez com ele antes do BBB 24

Camila Moura, ex-mulher de Lucas Buda, revela quando decidiu se separar dele e qual foi o acordo deles antes da ida para o BBB 24

Ex-mulher de Lucas Henrique, o Buda, Camila Moura revelou detalhes sobre sua vida após ganhar fama na internet por causa da participação dele no BBB 24, da Globo. Em entrevista ao colunista Leo Dias no programa Fofocalizando, do SBT, ela contou sobre quando decidiu que quer separar e qual foi o acordo deles antes do rapaz ir para o confinamento.

Para começar, Camila contou que eles conversaram sobre a possibilidade de Lucas se interessar por alguém dentro da casa, mas o acordo deles era ele não fazer nada. "Conversamos claramente sobre isso. Dos pontos combinados que nós tínhamos esse era o primordial, que era que se houvesse alguma mulher que surgisse algum interesse, que ele segurasse a onda e não me expusesse, esse foi o nosso combinado, tanto que ele ressalta isso a todo momento: 'ela não gosta de ser exposta'", disse ela.

Então, ela contou quando decidiu que quer se separar. "Foi quando eu fui na rua, fui no mercado e me chamaram de corna, aí eu falei: 'Não dá! Não vou ficar me expondo, lutando pelo cara e ele não consegue fazer o mínimo por mim que é não me expor, porque foi o que eu pedi, 'não me expõe'", disse ela, que já entrou com o pedido de divórcio litigioso.

Além disso, Camila também falou que só vai devolver o celular de Lucas para ele quando ele sair do reality show - o assunto ganhou repercussão na internet porque a família dele teria solicitado o celular após ela contar que quer se separar. "A família do Lucas pediu, mas como a Dra. Adélia disse que é um bem no qual eu sou responsável e seguindo a jurisprudência. O celular está comigo, só vou entregar para ele, porque é um bem que eu sou responsável, a questão é que como procuradora, independentemente do casamento, eu tenho que cuidar de todos os bens dele, então se tiver uma cueca dele furada, eu tenho que devolver a cueca furada, o celular, o computador, as meias, os livros ... tudo. Então cabe à família entrar na Justiça para reaver o que for dele por direito. Eu só vou entregar o celular e tudo dele quando ele sair ou a família requerer de forma legítima e legal, pela lei, as coisas dele", afirmou.