Ex de Lucas Henrique se defende de acusações de 'combinado': 'Oportunista'

Após viralizar na rede social e estar faturando com isso, ex de Lucas Henrique, Camila Moura, se defende sobre estar mentindo para ganhar visibilidade

A ex-esposa de Lucas Henrique, do BBB 24, Camila Moura se defendeu mais uma vez na rede social sobre estar aproveitando da situação para ganhar visibilidade ou estar fingindo algo que já teria combinado com o brother antes da entrada dele no reality show.

Nesta terça-feira, 02, a professora de História respondeu a uma pergunta nos stories sobre estar fazendo "marketing" ou cumprindo um "combinado". Com mais de 3 milhões de seguidores, ela viralizou na rede social e está trabalhando como influenciadora depois de anunciar o fim de seu casamento com o brother ao vê-lo flertando com Pitel.

"Parto da premissa que nem Jesus agradou a todos, não é mesmo? Então não sou eu que ia agradar todo mundo, as pessoas têm o direito de ter a opinião delas e pensar o que elas quiserem, isso não significa que eu sou o que elas tão falando que eu sou, porque se eu tivesse ficado caladinha, omissa em casa, eu seria corna mansa, eu optei por me defender, veio oportunista", comentou sobre as críticas nas duas situações.

"Então tipo, as pessoas precisam taxar as pessoas, precisam colocar as pessoas em caixinhas e rótulos e não estou me disponibilizando em entrar no rótulo de ninguém. Eu quero sair desse processo pelo qual estou passando agora com a mesma dignidade da qual eu entrei e sendo eu mesma o tempo todo, me respeitando o tempo todo, a prioridade sou eu, eu e eu e minha saúde", esclareceu sobre o que deseja para ela.

Ainda nos últimos dias, Camila Moura chamou a atenção ao postar fotos de biquíni vermelho. É bom lembrar que ela estourou na rede social ao se pronunciar e anunciar o fim do casamento com Lucas Henrique após o brother começar a flertar com Pitel. Descumprindo o combinado que tinha com a mais nova influencer, ele ficou em choque ao não vê-la no vídeo do Anjo quando ganhou o colar da imunidade.

Ex de Lucas esclarece sobre cobrar R$ 100 mil por publi

A ex-esposa de Lucas Henrique, a professora de História Camila Moura, está faturando muito na rede social após abrir seu perfil para desabafar acerca das traições do até então marido. Com quase 3 milhões de seguidores em poucos dias, ela já está ganhando dinheiro fazendo publis.

Nos últimos dias, foi divulgado que ela estaria cobrando cerca de R$ 100 mil por propaganda, contudo, parece que esse não é realmente o valor dela. A nova influenciadora digital então revelou quando está ganhando para promover marcas, inclusive algumas que estão no BBB 24. Veja quanto ela está ganhando aqui.