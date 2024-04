BBB 24: Lucas Henrique abraça Pitel após declaração: 'Não quero'

Após Pitel cantar música 'Deixe-me Ir', Lucas Henrique abraça sister que está no paredão e fala sobre desejo de tê-la na casa

No paredão com Alane e Beatriz, Pitel brincou com Lucas Henrique sobre sua saída. Ao cantarem a música de 1Kilo, 'Deixem-me Ir', os brothers falaram sobre a possível eliminação da assistente social, que teme ser a mais votada ao enfrentar uma dupla do Quarto Fadas.

Deitada no Quarto Gnomo, ela falou um trecho da canção sobre deixarem ela ir e o professor de capoeira, que está solteiro após flertar com alagoana, foi até ela abraçá-la. Buda então demonstrou que deseja que ela continue no jogo.

"Diz que não me quer por perto, mas diz olhando nos meus olhos...", Pitel cantou uma parte da letra. O carioca encarou a sister e falou: "Não quero. Não quero".

Giovanna riu com a brincadeira, enquanto Pitel encarou o capoeirista. "Do nada. Me atacando de graça", afirmou a alagoana, que tem um relacionamento aberto com seu namorado fora da casa. "Mentira", respondeu Lucas Henrique, abraçando a assistente social. "Sai, sai daqui", pediu ela rindo.

Com a eliminação de Fernanda, Pitel teme sua própria saída do reality show e, por isso, já está se preparando. Atualmente, ela está no paredão ao lado de Alane e Beatriz. O resultado será anunciado ao vivo por Tadeu Schmidt nesta terça-feira, 2. Logo após a eliminação, os brothers enfrentarão a Prova do Líder e a formação de uma nova berlinda.

Pitel surpreende com pedido para Lucas Henrique caso seja eliminada

Durante a madrugada desta terça-feira, 2, Giovanna Pitel surpreendeu ao fazer um pedido inusitado para Lucas Henrique. Em meio à tensão do paredão, ela contou que quer receber uma ‘homenagem’ especial caso seja eliminada do reality show mais tarde: que ele mantenha sua antiga cama intocável e proíba que qualquer pessoa durma nela.

Enquanto arrumava sua cama, Pitel explicou que a deixaria bem forrada e que não gostaria que ninguém deitasse nela: "Se eu for embora, não é para deitar na minha cama, não", ela iniciou. "Vou te ver lá, é o luto", o capoeirista fez piada, mas a assistente social fez questão de formalizar o pedido: "Estou falando sério, sem brincadeira!", disparou.